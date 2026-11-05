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Кійосакі купує Біткоїн на падінні: що він вважає справжньою загрозою

05.11.2026 16:40
Микола Деркач

Автор «Багатого тата, бідного тата» Роберт Кійосакі заявив, що докупив Біткоїн, золото та срібло під час недавнього падіння ринку. Найбільшою загрозою він назвав стрімке зростання боргу США

Кійосакі купує Біткоїн на падінні: що він вважає справжньою загрозою

Фото: chatgpt.com

У дописі на X від 4 листопада Кійосакі написав, що поки частина інвесторів панікувала через зниження вартості Біткоїна, золота й срібла, він використав цей рух ринку, щоб збільшити свої позиції. Автор не уточнив, скільки саме активів придбав і на яку суму.

Такий підхід він пояснив тим, що не вважає короткострокове падіння цін головною проблемою. Натомість Кійосакі звернув увагу на зростання державного боргу США та розкритикував політичне керівництво країни за нездатність, на його думку, зупинити цей процес. У дописі він також знову порушив тему фінансової освіти, якої, як вважає інвестор, бракує багатьом людям.

Чому Кійосакі робить ставку на тверді активи

Кійосакі давно просуває дорогоцінні метали та криптовалюти як альтернативу звичайним грошам. Біткоїн він називав «грошима людей», а золото — «грошима Бога». Долар та інші фіатні валюти інвестор критикує, вважаючи, що їхня купівельна спроможність з часом знижується.

Ці формулювання відображають особисту позицію автора й не є оцінкою, яка сама по собі підтверджує майбутнє зростання будь-якого активу. Його допис з’явився на тлі різких коливань одразу на ринках криптовалют і дорогоцінних металів.

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Як змінювалися ціни на Біткоїн, золото та срібло

За даними Finbold, приблизно за місяць до публікації Біткоїн торгувався близько $87 412, а на початку листопада опускався майже до $75 000. До 5 листопада ціна відновилася приблизно до $80 240. Таке зростання послабило тиск після розпродажу, однак саме по собі ще не свідчить про стійкий розворот ринку.

Схожу динаміку показали золото та срібло. Ціна золота знизилася приблизно з $4 140 до $3 880 за унцію, а срібла — з $60,75 до $48,67. Після відновлення 3–4 листопада золото на момент публікації матеріалу коштувало близько $4 134, срібло — $52,81.

Попри відскок, за оцінкою видання, Біткоїн, золото та срібло залишалися в мінусі від початку року. Отже, остання купівля, про яку повідомив Кійосакі, відбулася на тлі зниження котирувань, але його заява не містить цінової цілі чи прогнозу щодо строків відновлення.

Інвестор наголошує на довгостроковій недовірі до боргової та грошової політики США, тоді як ринкові ціни реагують на широкий набір чинників. Тому його рішення докупити активи варто розглядати як власну інвестиційну стратегію, а не як гарантію, що падіння завершилося.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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