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Apple представила новий MacBook: деталі

29.10.2026 14:40
Микола Деркач

Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з чипом M6 і заявила про швидшу графіку, потужніші функції штучного інтелекту та автономність до 24 годин

Apple представила новий MacBook: деталі
Фото: chatgpt.com

Що змінилося в MacBook Pro

Модель отримала чип M6 із 12-ядерним центральним і 12-ядерним графічним процесорами. Порівняно з попереднім 14-дюймовим MacBook Pro на M5, графіка, за оцінкою Apple, працює до 30% швидше, а завдання штучного інтелекту виконуються до 25% швидше. Для власників пристроїв із M1 компанія заявляє про приріст до 11 разів у графіці та до 13 разів у ШІ-навантаженнях.

Apple також зробила акцент на обробці ШІ безпосередньо на ноутбуці: для цього M6 має прискорювачі в графічному процесорі та оновлений Neural Engine. Втім, реальна швидкість залежатиме від програми й типу завдання. Це базова 14-дюймова модель із M6; анонс не стосується версій із чипами M6 Pro чи M6 Max.

Більше автономності та нові стандарти зв’язку

За даними виробника, MacBook Pro може працювати від батареї до 24 годин. Це максимальний результат у тестах Apple, а не гарантований час для кожного сценарію: автономність залежить від яскравості дисплея, навантаження та запущених програм. Компанія стверджує, що ноутбук зберігає продуктивність і під час роботи без підключення до мережі.

Серед інших характеристик — Wi-Fi 7, Bluetooth 6, дисплей Liquid Retina XDR, 12-мегапіксельна камера Center Stage і аудіосистема із шістьма динаміками. Модель доступна в кольорах «чорний космос» і сріблястому.

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Коли стартують продажі та скільки коштує

Попередні замовлення відкрили 28 жовтня у 35 країнах і регіонах. Перші поставки та поява в магазинах заплановані на 6 листопада. У США ціна починається від $1 999, а для студентів діє освітня ціна від $1 899. Вартість для України Apple поки не оголосила: ціни на інших ринках залежатимуть від податків і конфігурації.

Який приріст відчує користувач

Заявлені відсотки отримані у внутрішніх тестах Apple та стосуються порівняння з конкретною моделлю на M5. У повсякденних завданнях на кшталт роботи з документами чи відеодзвінків різниця може бути менш помітною. Тому перед оновленням варто зважити власні робочі потреби, автономність попереднього ноутбука та ціну потрібної конфігурації.

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Джерело: Apple.

Рубрики: СвітНовиниТехнології
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