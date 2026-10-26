Вчені вдосконалили батарею, яка зберегла 90% ємності після 200 циклів

Дослідники Гонконзького університету науки й технологій розробили спосіб підвищити стабільність літій-металевих акумуляторів. Лабораторний елемент зберіг 90% початкової ємності після 200 циклів заряджання та розряджання

Про результати повідомив університет HKUST 23 жовтня. Саме дослідження опублікували в Nature Communications ще 25 липня.

Команда працювала над акумуляторами, які під час складання не мають готового літієвого анода. Замість нього використовують мідний струмознімач, на якому літій осідає під час заряджання. Така конструкція потенційно дозволяє зменшити масу та спростити виробництво.

Проте літій може осідати нерівномірно й утворювати дендрити — розгалужені структури, які погіршують роботу батареї та створюють ризик внутрішнього короткого замикання. Ще одна проблема — нестабільний захисний шар на поверхні електрода.

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Для розв’язання цих проблем учені додали до електроліту сполуку AMI, що містить іони срібла. Вона допомагає рівномірніше осаджувати літій, формувати стійкіший захисний шар і перетворювати електроліт на квазітвердий гель. Усі ці зміни відбуваються після складання елемента.

Дослідники отримали два окремі результати. Елемент монетного формату зберіг 90% ємності після 200 циклів за режиму 0,1C — повільного заряджання та розряджання. Інший зразок, у пакетному корпусі ємністю близько 2 А·год, продемонстрував питому енергію 467 Вт·год/кг, розраховану за повною масою елемента. Ці характеристики не слід об’єднувати в показники однієї батареї.

Для України потенційна цінність таких розробок — легші акумулятори для автономної техніки та портативного живлення. Проте наведені випробування ще не показують, як технологія працюватиме у готових пристроях за щоденного навантаження.

Редакція PSM звертає увагу, що лабораторний результат варто оцінювати разом з умовами тестування. Для комерційного застосування важливі також ресурс за швидшого заряджання, безпека, собівартість і можливість масового виробництва.

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