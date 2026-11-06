Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

ШІ-регулювання налякало інвесторів: Nasdaq упав найбільше за 19 місяців

06.11.2026 18:00
Микола Деркач

Побоювання щодо можливого посилення правил для штучного інтелекту спровокували різкий розпродаж технологічних акцій у США. Nasdaq втратив 5,52% за день і підтвердив перехід у корекцію, а ринкова вартість компаній індексу S&P 500 скоротилася приблизно на $3 трлн


ШІ-регулювання налякало інвесторів: Nasdaq упав найбільше за 19 місяців

Фото: chatgpt.com

На Волл-стріт відбулося одне з найрізкіших падінь за останні півтора року: технологічний індекс Nasdaq Composite просів на 5,52% — до 24 315 пунктів. Від рекордного закриття 6 жовтня він втратив понад 10%, а це означає, що індекс увійшов у технічну корекцію. Востаннє Nasdaq падав так сильно за день у квітні 2025 року, після оголошення мит президентом США Дональдом Трампом.

Інвестори побоюються, що новий склад Конгресу та місцева влада можуть посилити регулювання штучного інтелекту й уповільнити будівництво дата-центрів. Саме швидке розширення інфраструктури для ШІ підтримувало зростання технологічного сектору цього року. Після перемоги демократів на проміжних виборах учасники ринку почали оцінювати ризик, що правила та обмеження для дата-центрів можуть ускладнити або відтермінувати нові проєкти.

Акції виробників чипів очолили падіння

Найбільше просіли компанії, пов’язані з виробництвом напівпровідників та обчислювальною інфраструктурою. Nvidia втратила понад 9%, а індекс напівпровідникових компаній Philadelphia SE Semiconductor Index упав більш ніж на 12%. Оператори дата-центрів IREN та Applied Digital подешевшали більш ніж на 14%, акції CoreWeave — майже на 10%.

Падіння поширилося й на інші великі технологічні компанії. Meta втратила 4%, Amazon і Alphabet — по 2,2%. Акції GE Vernova знизилися на 7,5%, Constellation Energy — на 2,5%. Qualcomm подешевшала на 9,5% після того, як її прогноз продажів чипів для смартфонів не виправдав очікувань аналітиків. Tesla та SpaceX також завершили день у мінусі.

Інвестори оцінюють ризики для технологічного буму

Індекс S&P 500 знизився на 4,36%, до 7353,73 пункту, а Dow Jones Industrial Average — на 3,44%, до 51 523,06 пункту. За оцінкою Reuters, розпродаж зменшив ринкову вартість компаній S&P 500 приблизно на $3 трлн. Обсяги торгів були високими: на біржах США пройшло 26,9 млрд акцій проти середніх 17,7 млрд за попередні 20 торгових сесій.

Різке падіння стало розворотом після попереднього дня, коли S&P 500 показав найбільше одноденне зростання за три місяці. Аналітики зауважують, що поділений контроль над Конгресом може ускладнити ухвалення великих законодавчих змін, тому побоювання щодо регулювання поки відображають очікування ринку, а не вже запроваджені обмеження.

Тиск на акції посилили й коментарі представників Федеральної резервної системи США про можливе подальше підвищення ставок. Тепер інвестори стежать за жовтневими даними про зайнятість у США, які можуть вплинути на очікування щодо рішень ФРС. Nasdaq залишається в плюсі на 4,6% від початку 2026 року, але останній розпродаж показав, наскільки чутливими є технологічні компанії до вартості фінансування та перспектив розвитку ШІ-інфраструктури.

Читайте також: Біткоїн знову різко коливається: причина

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Дані клієнтів Coinbase опинилися у стороннього сервісу: що відомо про витік

Дві ШІ-акції, які можуть перетворити $10 на $100 за рік

Кити масово продають XRP: що відбувається

Джерело: Reuters.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Водний акумулятор заряджається за три хвилини й витримує понад 60 000 циклів 06.11.2026

Водний акумулятор заряджається за три хвилини й витримує понад 60 000 циклів
Кредобанк став першим українським банком з представництвом у ЄС 06.11.2026

Кредобанк став першим українським банком з представництвом у ЄС
Рідкісний сигнал рецесії у США: що насторожило економістів 06.11.2026

Рідкісний сигнал рецесії у США: що насторожило економістів
У НБУ пояснили, коли сповільниться зростання цін 06.11.2026

У НБУ пояснили, коли сповільниться зростання цін
Пенсія від 7785 грн: хто має право на особливі умови 06.11.2026

Пенсія від 7785 грн: хто має право на особливі умови
NASA розкрила механізм, через який сонячний вітер запускає магнітні бурі 06.11.2026

NASA розкрила механізм, через який сонячний вітер запускає магнітні бурі

Вибір редакції
Всі
RozetkaPay, NovaPay, EVA Pay — навіщо великий український бізнес іде у фінтех
ТОП статей 04.11.2026

RozetkaPay, NovaPay, EVA Pay — навіщо великий український бізнес іде у фінтех

 IRIS у Греції: чому покупці не поспішають переходити на альтернативу карткам
ТОП статей 30.10.2026

IRIS у Греції: чому покупці не поспішають переходити на альтернативу карткам

 Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним
ТОП статей 26.10.2026

Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним

 Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах
ТОП статей 23.10.2026

Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах

Останні новини
Сьогодні  18:00

ШІ-регулювання налякало інвесторів: Nasdaq упав найбільше за 19 місяців

 Сьогодні  17:00

Водний акумулятор заряджається за три хвилини й витримує понад 60 000 циклів

 Сьогодні  16:00

Кредобанк став першим українським банком з представництвом у ЄС

 Сьогодні  15:00

Рідкісний сигнал рецесії у США: що насторожило економістів

 Сьогодні  14:00

У НБУ пояснили, коли сповільниться зростання цін

 Сьогодні  12:00

NASA розкрила механізм, через який сонячний вітер запускає магнітні бурі

 Сьогодні  11:00

Кійосакі назвав загрозу, небезпечнішу за обвал ринків

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image