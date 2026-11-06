ШІ-регулювання налякало інвесторів: Nasdaq упав найбільше за 19 місяців

Побоювання щодо можливого посилення правил для штучного інтелекту спровокували різкий розпродаж технологічних акцій у США. Nasdaq втратив 5,52% за день і підтвердив перехід у корекцію, а ринкова вартість компаній індексу S&P 500 скоротилася приблизно на $3 трлн





На Волл-стріт відбулося одне з найрізкіших падінь за останні півтора року: технологічний індекс Nasdaq Composite просів на 5,52% — до 24 315 пунктів. Від рекордного закриття 6 жовтня він втратив понад 10%, а це означає, що індекс увійшов у технічну корекцію. Востаннє Nasdaq падав так сильно за день у квітні 2025 року, після оголошення мит президентом США Дональдом Трампом.

Інвестори побоюються, що новий склад Конгресу та місцева влада можуть посилити регулювання штучного інтелекту й уповільнити будівництво дата-центрів. Саме швидке розширення інфраструктури для ШІ підтримувало зростання технологічного сектору цього року. Після перемоги демократів на проміжних виборах учасники ринку почали оцінювати ризик, що правила та обмеження для дата-центрів можуть ускладнити або відтермінувати нові проєкти.

Акції виробників чипів очолили падіння

Найбільше просіли компанії, пов’язані з виробництвом напівпровідників та обчислювальною інфраструктурою. Nvidia втратила понад 9%, а індекс напівпровідникових компаній Philadelphia SE Semiconductor Index упав більш ніж на 12%. Оператори дата-центрів IREN та Applied Digital подешевшали більш ніж на 14%, акції CoreWeave — майже на 10%.

Падіння поширилося й на інші великі технологічні компанії. Meta втратила 4%, Amazon і Alphabet — по 2,2%. Акції GE Vernova знизилися на 7,5%, Constellation Energy — на 2,5%. Qualcomm подешевшала на 9,5% після того, як її прогноз продажів чипів для смартфонів не виправдав очікувань аналітиків. Tesla та SpaceX також завершили день у мінусі.

Інвестори оцінюють ризики для технологічного буму

Індекс S&P 500 знизився на 4,36%, до 7353,73 пункту, а Dow Jones Industrial Average — на 3,44%, до 51 523,06 пункту. За оцінкою Reuters, розпродаж зменшив ринкову вартість компаній S&P 500 приблизно на $3 трлн. Обсяги торгів були високими: на біржах США пройшло 26,9 млрд акцій проти середніх 17,7 млрд за попередні 20 торгових сесій.

Різке падіння стало розворотом після попереднього дня, коли S&P 500 показав найбільше одноденне зростання за три місяці. Аналітики зауважують, що поділений контроль над Конгресом може ускладнити ухвалення великих законодавчих змін, тому побоювання щодо регулювання поки відображають очікування ринку, а не вже запроваджені обмеження.

Тиск на акції посилили й коментарі представників Федеральної резервної системи США про можливе подальше підвищення ставок. Тепер інвестори стежать за жовтневими даними про зайнятість у США, які можуть вплинути на очікування щодо рішень ФРС. Nasdaq залишається в плюсі на 4,6% від початку 2026 року, але останній розпродаж показав, наскільки чутливими є технологічні компанії до вартості фінансування та перспектив розвитку ШІ-інфраструктури.

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Джерело: Reuters.