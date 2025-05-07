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Скільки грошей заробив ОТП Банк за I квартал 2025

07.05.2025 17:40
Микола Деркач
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У січні–березні 2025 року ОТП Банк (Київ) отримав 1,19 млрд грн чистого прибутку, що на 24% або 0,37 млрд грн менше, ніж за аналогічний період минулого року

Скільки грошей заробив ОТП Банк у I кварталі 2025

Скільки грошей заробив ОТП Банк у I кварталі 2025 Фото: freepik.com

Про це свідчить фінансова звітність банку за перший квартал, передає interfax.com.ua.

Прибуток до оподаткування за цей період становив 1,59 млрд грн — на 23,7% (або 0,49 млрд грн) менше, ніж у першому кварталі 2024-го.

Попри загальне зниження прибутковості, чистий процентний дохід банку зріс на 5,5% і досяг 2,26 млрд грн. Чистий комісійний дохід також продемонстрував позитивну динаміку, піднявшись на 10,7% — до 0,27 млрд грн.

Натомість прибуток від операцій з іноземною валютою скоротився на 21,4% і становив лише 0,05 млрд грн. Разом з тим, переоцінка інвалюти принесла банку 0,25 млрд грн прибутку, тоді як у січні-березні 2024 року за цією статтею було зафіксовано збиток у 0,14 млрд грн.

Банк також зафіксував суттєві втрати від операцій з фінансовими інструментами за справедливою вартістю (0,28 млрд грн) та зменшення корисності активів (0,15 млрд грн). Для порівняння: у першому кварталі минулого року за цими напрямами було отримано прибутки у 0,20 млрд грн та 0,28 млрд грн відповідно.

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Витрати на оплату праці персоналу зросли на 12,5% — до 0,51 млрд грн, а інші операційні та адміністративні витрати — на 8,8%, до 0,16 млрд грн.

Серед змін у структурі активів: обсяг кредитів та авансів іншим банкам збільшився більш ніж удвічі — з 10,8 млрд грн до 24,22 млрд грн. Натомість інвестиції у цінні папери скоротилися з 62,37 млрд грн до 50,73 млрд грн. Кредити та аванси клієнтам зросли на 3,6%, сягнувши 32,41 млрд грн.

Загальні активи ОТП Банку з початку року зросли на 4,7% (на 5,34 млрд грн) і на кінець березня становили 119,25 млрд грн. Зобов’язання банку збільшилися на 4,2% — до 93,20 млрд грн.

Завдяки прибутковій діяльності у першому кварталі власний капітал банку зріс на 6,8% (1,4 млрд грн) — до 22,01 млрд грн. При цьому обсяг нерозподіленого прибутку сягнув 13,39 млрд грн.

За даними Національного банку України, станом на початок лютого 2025 року ОТП Банк із загальними активами на рівні 121,97 млрд грн посідав 10-те місце серед 61 банку, що працювали в країні (60 банків, станом на травень 2025 року).

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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