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Trump Media розробляє сервіс криптоплатежів

22.11.2024 13:50
Олеся Крамаренко
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Медіакомпанія Дональда Трампа розглядає можливість запуску сервісу криптовалютних платежів, про що свідчить нещодавня заявка на реєстрацію товарного знаку, подана до Бюро патентів і торгових марок США

Trump Media розробляє сервіс криптоплатежів

Фото: freepik.com

Заявка стосується сервісу під назвою «TruthFi», який планується як платформа для криптоплатежів, послуг фінансового зберігання і торгівлі цифровими активами, що демонструє залученість Трампа в криптоіндустрію.

Патентний повірений Джош Гербен зазначив, що подача заявки є стратегічним кроком для Trump Media, щоб зарезервувати назву TruthFi на випадок, якщо вона вирішить зайнятися криптовалютним проєктом. Юрист пояснив, що компанії зазвичай подають заявки на реєстрацію торгових марок зі справжнім наміром використовувати цю назву, що свідчить про наявність конкретних планів.

Trump Media

Компанія Trump Media, яка наразі оцінюється приблизно в $6,5 млрд, у третьому кварталі отримала трохи понад $1 млн доходу, і все це — від реклами на Truth Social. Оскільки платформа бореться за залучення нових користувачів і рекламодавців, диверсифікація джерел доходу необхідна для стійкості компанії.

Хоча Трамп не відіграє офіційної ролі в Trump Media, він володіє майже 53% її акцій, які оцінюються приблизно в $3,4 млрд. Його старший син, Дональд Трамп-молодший, входить до ради директорів компанії, яка складається переважно з осіб, лояльних до президента.

В минулому скептик криптовалют, Трамп значно змінив свою позицію під час президентської кампанії, де він почав підтримувати цифрові активи. Він зазначив, що наступний керівник Комісії з цінних паперів і бірж США прийме більш м’який підхід до регулювання криптовалют, відійшовши від жорстких заходів, запроваджених за часів адміністрації Байдена.

Хоча в заявці на торгову марку не вистачає конкретних деталей щодо функціонування та термінів надання запропонованих послуг, можна припустити, що Trump Media & Technology Group прагне диверсифікувати свої бізнес-інтереси за межами Truth Social, платформи соціальних мереж, яка значною мірою залежить від постійної взаємодії Трампа з його основними прихильниками.

З огляду на відносно невеликий розмір компанії, в якій працює не більше трьох десятків співробітників, будь-який значний набіг на криптовалютний простір, швидше за все, вимагатиме придбання вже створеної фірми. Як ми писали раніше, Trump Media веде переговори про потенційне придбання криптовалютної платформи Bakkt.

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За матеріалами bitcoinist.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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