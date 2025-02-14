Rakuten Viber запускає Viber Dating в Україні

Rakuten Viber відкриває для українців попередню реєстрацію в новому сервісі — Viber Dating. Сервіс знайомств має на меті розширення екосистеми супераппу Viber

Viber Dating допоможе українцям знайомитися в онлайні з реальними людьми: всі профілі у дейтингу привʼязані до профілів у Viber, а отже, і номерів телефонів. З метою збереження приватності номери телефонів у Viber Dating будуть приховані, йдеться в пресрелізі.

Viber дослідив, з якими труднощами стикаються українці в застосунках для знайомств. Опитування, в якому взяли участь близько 30 тисяч людей у каналі Rakuten Viber Україна, показало, що 45% респондентів вважають головною проблемою неправдиву інформацію в профілях, а 26% відзначили шахрайство.

Щоб зробити онлайн-знайомства безпечнішими, у Viber Dating всі профілі створюються на основі чинного облікового запису в Viber, що допомагає зменшити кількість фейкових акаунтів. При цьому сервіс зберігає конфіденційність: профіль для знайомств відокремлений від основного, а телефонні номери користувачів залишаються прихованими.

Цікаве по темі: Фінанси та покоління Z: секрети успішної комунікації від Rakuten Viber

Щоб долучитись до списку очікування, потрібно заповнити профіль. Для цього перейдіть до меню «Додатково» — Viber Dating Бета-версія — та оберіть «Приєднатись до списку очікування».

Після запуску сервісу, який станеться незабаром, українці зможуть шукати нові знайомства, спілкуватись і переглядати свої пари просто в застосунку Viber.

Нагадаємо, що власник Viber розробляє власний штучний інтелект. Компанія Rakuten активно розробляє ШІ-помічника, який стане універсальним агентом для організації подорожей і здійснення покупок. Це рішення має на меті збільшити трафік та залученість користувачів. Для керівництва цим амбітним проєктом компанія запросила колишнього експерта Google у сфері карт і пошуку, Тінга Кая.

Раніше ми писали, що Viber запустив нові функції для бізнесу. Тепер українські підприємці можуть безплатно створювати та керувати бізнес-профілем своєї компанії. Це дозволить представити бізнес у найпопулярнішому в Україні месенджері та взаємодіяти з клієнтами просто у застосунку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Viber розширив функцію видалення повідомлень

Де та як зберігають свої накопичення українці — опитування Rakuten Viber

Viber отримав новий сертифікат безпеки