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Штучний інтелект навчився створювати власну мову без участі людей

15.10.2026 20:00
Микола Деркач

Бельгійські науковці продемонстрували, як автономні системи штучного інтелекту можуть самостійно створювати спільну мову для обміну інформацією. На відміну від ChatGPT, який використовує людські мови, нова технологія дозволяє ШІ-агентам формувати власні слова та поняття відповідно до даних, які вони отримують

Штучний інтелект навчився створювати власну мову без участі людей

Фото: chatgpt.com

Розробка може змінити підходи до взаємодії роботів, автономного транспорту та промислових систем.

Як ШІ створює власну мову

Дослідники Вільного університету Брюсселя та Університету Намюра розробили метод, за якого окремі ШІ-агенти поступово формують спільний словник без централізованого керування.

Замість готових слів їм надали механізми створення нових позначень, коригування понять та оцінювання успішності спілкування.

Кожен агент взаємодіяв з іншими, намагаючись передати інформацію про навколишнє середовище. У результаті багаторазового обміну повідомленнями система самостійно виробила спільні правила комунікації.

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Що показали експерименти

Технологію перевірили на 37 наборах даних. Серед них були результати хімічного аналізу вина, інформація NASA про екзопланети та зображення птахів і людських облич.

У всіх випадках ШІ-агенти змогли сформувати власні поняття для опису інформації та узгодити їх між собою.

Важливо, що дослідники можуть визначити значення створених системою слів. Це відрізняє розробку від багатьох нейромереж, внутрішні механізми яких складно інтерпретувати.

Крім того, створена мова здатна адаптуватися до змін середовища, неточностей сенсорів та відмінностей між самими агентами.

Де використовуватимуть технологію

Подібна система може бути корисною для роботів, оснащених різними датчиками. Наприклад, машини використовують камери, радари, лідари та інші сенсори, інформацію з яких не завжди зручно передавати людською мовою.

Власна система понять потенційно дозволить автономним пристроям швидше узгоджувати дії та обмінюватися складними даними.

Водночас розробка поки залишається експериментальною, а її ефективність у реальних роботизованих системах ще потрібно підтвердити.

На думку редакції PSM, дослідження демонструє новий напрям розвитку штучного інтелекту — створення систем, здатних самостійно виробляти способи комунікації. Однак для практичного застосування важливо забезпечити прозорість такого спілкування, щоб люди могли розуміти та контролювати взаємодію автономних машин.

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Джерело: Vrije Universiteit Brussel. 

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
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