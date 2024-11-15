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У застосунку Армія+ зʼявилася функція зміни місця служби

15.11.2024 16:10
Ольга Деркач
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У застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби

У застосунку Армія+ зʼявилася функція зміни місця служби

У застосунку Армія+ зʼявилася функція зміни місця служби Фото: t.me/ministerstvo_oborony_ukrainy

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у своєму Facebook.

«Тепер військовослужбовці Збройних Сил можуть швидко й без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину, — написав Умєров. — Процес максимально зручний і займає лише близько 15 хвилин».

Для подачі рапорту необхідно мати військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від військової частини, куди планується переведення. Якщо переведення пов’язане зі станом здоров’я, додатково може знадобитися висновок ВЛК.

Командирська згода та Армія ID командира для подачі рапорту не потрібні — запит автоматично надсилається до Кадрового центру ЗСУ, де його розглядають протягом 72 годин.

Цікаве по темі: Міноборони анонсувало нові функції в застосунку Армія+

У деяких випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин для погодження, особливо при переведенні між тиловими або бойовими бригадами, а також для офіцерів або тих, хто займає офіцерські посади.

У разі відмови в Армія+ обов’язково зазначаються конкретні причини. Наприклад, переведення заборонене, якщо військовий прослужив у своїй частині менше 6 місяців або минуло менше року з моменту попереднього переведення за його ініціативою.

«Послуга створена для спрощення процесу переведення і стала можливою завдяки співпраці Міноборони, ЗСУ та громадських організацій, — написав Умєров. — Сильніша армія — сильніша країна».

Нагадаємо, що раніше Міноборони анонсувало, що в Армія+ з’явиться нова функція щодо зміни військової частини. Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Це вже 17-й тип електронного рапорту. Головна мета державного застосунку Армія+ — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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