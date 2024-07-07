Вчені створили комп'ютер, що працює без електрики

Новітній комп’ютер Kirigami має пам’ять високої щільності та не потребує електроенергії для роботи

Дослідники Університету штату Північна Кароліна розробили незвичайний комп’ютер Kirigami без використання транзисторів і електрики. Назва натхненна однойменним японським мистецтвом складання паперу — кірігамі, що дозволяє створювати 3D-структури з паперу.

Комп’ютер Kirigami можна використовувати, щоб представляти кілька станів, включаючи 1 і 0, як і всі обчислювальні архітектури, що стоять за сьогоднішніми комп’ютерами та телефонами. Проте дослідження також довели, що куби можна буде використовувати для представлення 2, 3 або 4 станів і для визначення комп’ютера з 5 станами.

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Kirigami складається з 64 з’єднаних між собою кубиків шириною та висотою лише 1 см. Куби розташовані так, що їхня геометрія представляє дані. Маніпулювання (або редагування) даних здійснюється шляхом штовхання кубів вгору або вниз, що змінює геометрію з’єднаних кубів. 64-кубовий комп’ютер можна використовувати окремо або під’єднати до додаткових 64-кубових Kirigami для підвищення складності та збільшення місткості системи зберігання даних.

Кожен кубик з’єднується з іншим тонкими смужками еластичної стрічки. Коли користувачі переходять до редагування даних, їм доводиться тягнути за краї самої структури куба, що натягує еластичну стрічку та змушує їх змінювати положення кожного куба (вгору чи вниз). Звільнення структури блокує куби на місці — майже як збереження документа Word або блокування файлу в статусі «лише для читання».

Kirigami захищений від уразливостей, до яких схильні електронні комп’ютери, таких як віддалений злом, і зовсім не споживає електроенергію. Якщо комп’ютер Kirigami завершить дослідницьку фазу, він може бути використаний для заміни сучасних електронних комп’ютерів для певних завдань, як-от зберігання даних як резервна машина для урядів, банків і компаній.

Нагадаємо, учені створили «розумний фільтр», який може працювати з камерою дешевого смартфона, перетворюючи фотографії з низькою роздільною здатністю на надчіткі зображення без відблисків та інших проблем.

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За матеріалами Tom’s Hardware