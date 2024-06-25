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Хто ще в Україні не матиме відстрочки від мобілізації — Кабмін

25.06.2024 12:20
Дарія Шуть
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Раніше аспірантура давала можливість отримати бронювання від мобілізації для військовозобов’язаних. Багато громадян вирішили скористатись цією «лазівкою», однак тепер все змінилось

Хто ще в Україні не матиме відстрочки від мобілізації — Кабмін

Фото: freepik.com

Український уряд змінив правила вступу на аспірантуру для чоловіків. Відтепер ті, хто вчиться на аспірантурі на контракті не матимуть відстрочки від мобілізації. Про це оголосив міністр освіти Оксен Лісовий на сторінці в Facebook.

Він зазначив, що за останні два роки вагомо зросла кількість чоловіків призовного віку, що вирішили отримати другу чи третю вищу освіту, вступити на аспірантуру чи докторантуру.

«Жага до знань — це чудово. Фіктивне навчання — ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантру у 2024», — пише міністр.

Неодмінним залишається єдиний вступний іспит (ЄВІ), як і раніше його бал має бути не менше 160. На магістратуру потрібно здавати іноземну мову, але вона не є обов’язковою для аспірантури.

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Вступити на контракт до аспірантури тепер можна буде лише на вечірню чи заочну форми, і це не даватиме право на відстрочку від мобілізації. А щоб не зменшити можливості для справді вмотивованих людей, кількість бюджетних місць збільшиться з 3,2 до 7 тис.

«Те, що система освіти стала такою «дірою» для ухилянства свідчить про симптоми її занедбаності. І саме тому ми розпочали її комплексну трансформацію. Бо якість освіти і цінності, які плекаються в цій системі, мають значення», — підкреслює чиновник.

Лісовий порівняв період до повномасштабної війни та 2024 рік. До лютого 2022-го щороку на аспірантуру (на контракт та бюджет) вступали 7-8 тис. людей. А у 2024 році на здачу ЄВІ зареєструвалося 246,1 тис. людей, 79% з яких чоловіки. З них майже половина (91 561 особа призовного віку) претендує на вступ до аспірантури.

Нагадаємо, правила бронювання військовозобов’язаних від мобілізації в Україні можуть змінитись. Зокрема уряд планує переглянути критерій середньої зарплати. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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