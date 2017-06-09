Технотренды 2017: часть 5. Как автономные автомобили изменят человечество

Автономные автомобили — один из основных технологических трендов 2017 года

В своем ежегодном исследовании “Технотренды 2017” компания GfK назвала основные технологии, которые повлияют на жизнь потребителей и их поведение в ближайший год. В этом году эксперты выделили 5 основных технотрендов: мобильные платежи, автономные машины, носимые устройства, умный дом и виртуальная реальность. Мы завершаем серию публикаций, посвященных этим трендам, анализом перспектив автономных автомобилей. В предыдущих статьях вы можете почитать о мобильных платежах, носимых устройствах, умном доме и виртуальной реальности.

Есть ли будущее у автономных транспортных средств? Если верить рекламе и публикациям в СМИ, вскоре мы все будем передвигаться на автомобилях без водителя. Автопроизводители и технологические компании прилагают все усилия для реализации этого видения. Однако, несмотря на то, что эта технология существенно повлияет на повседневную жизнь потребителей в будущем, выход автономных транспортных средств на массовый рынок будет не таким быстрым, как некоторым бы хотелось. Эксперты прогнозируют широкое распространение беспилотных автомобилей лишь к 2025 году. И ключевым фактором здесь является поиск баланса между потребностями и желаниями потребителей и возможностями технологии.

Существует два основных варианта развития автономных транспортных средств. Один из них — компактные автомобили, которые передвигаются в пределах города по выделенным дорогам. Второй — это производство моделей, которые ближе к представлению потребителей о беспилотных автомобилях. В этом направлении в настоящее время смотрят основные производители автомобилей, которые постепенно добавляют некоторые автономные функции в каждую новую модель. Именно популярность этих моделей приведет к постепенному отказу от вождения автомобиля человеком. Но прежде чем это случится, необходимо решить четыре основных вызова.

Концепцию автономных автомобилей считают наиболее привлекательной молодые потребители. Впрочем, как и в случае с другими инновационными технологиями, именно эта аудитория является первопроходцами и адептами. Производителям и поставщикам услуг необходимо учитывать этот факт. Правовые аспекты использования автономного транспорта. Многие страны уже активно работают над тем, чтобы создать правовую основу для тестирования беспилотных автомобилей на дороге. Однако по-прежнему остается много вопросов, касающихся безопасности, страхования и ответственности при использовании автономных транспортных средств на дорогах общего пользования. Эти вопросы не будут решены быстро. Но производители должны участвовать в создании регулирующей базы и адаптировать свои планы по внедрению определенных решений к этой базе. Инфраструктура безопасности, которая неразрывно связана с предыдущим пунктом. Эксперты согласны с тем, что массовое распространение автономного транспорта требует сложной инфраструктуры для обеспечения наивысшей степени безопасности. А учитывая то, что потребители также называют безопасность ключевым аспектом, если речь идет о принятии технологии, то решение этого вопроса должно стать первостепенным. Технология находится в зачаточном состоянии. Пока что погодные условия, такие как снег, туман, сильный дождь являются непреодолимой проблемой для автономных автомобилей. В определенных обстоятельствах водителям приходится срочно брать управление в свои руки. Таким образом, чтобы у водителей действительно была возможность расслабиться во время пути или заниматься другими делами, технологию еще необходимо совершенствовать.

«Автономные автомобили ожидает долгая и извилистая дорога. В настоящее время существует несоответствие между потребностями потребителя и возможностями технологии. Потребители ожидают, что смогут полностью отключиться и позволить машине выполнять всю работу самостоятельно. При этом они хотят быть на 100% уверенными в безопасности. Но мы еще далеки от такого развития событий. Ключом к успеху беспилотных автомобилей является понимание того, чего хотят потребители, и того, что нужно для развития технологии».

Ключевые цифры и факты из исследования GfK, посвященного технотрендам 2017 года (раздел «Автономные автомобили»), приведены в инфографике ниже.

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