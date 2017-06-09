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Технотренды 2017: часть 5. Как автономные автомобили изменят человечество

09.06.2017 16:47 Нина Омельчук

Автономные автомобили — один из основных технологических трендов 2017 года

Автономные автомобили — один из основных технологических трендов 2017 года. Фото: TECHcetera

В своем ежегодном исследовании “Технотренды 2017” компания GfK назвала основные технологии, которые повлияют на жизнь потребителей и их поведение в ближайший год. В этом году эксперты выделили 5 основных технотрендов: мобильные платежи, автономные машины, носимые устройства, умный дом и виртуальная реальность. Мы завершаем серию публикаций, посвященных этим трендам, анализом перспектив автономных автомобилей. В предыдущих статьях вы можете почитать о мобильных платежах, носимых устройствах, умном доме и виртуальной реальности.

Есть ли будущее у автономных транспортных средств? Если верить рекламе и публикациям в СМИ, вскоре мы все будем передвигаться на автомобилях без водителя. Автопроизводители и технологические компании прилагают все усилия для реализации этого видения. Однако, несмотря на то, что эта технология существенно повлияет на повседневную жизнь потребителей в будущем, выход автономных транспортных средств на массовый рынок будет не таким быстрым, как некоторым бы хотелось. Эксперты прогнозируют широкое распространение беспилотных автомобилей лишь к 2025 году. И ключевым фактором здесь является поиск баланса между потребностями и желаниями потребителей и возможностями технологии.

Существует два основных варианта развития автономных транспортных средств. Один из них — компактные автомобили, которые передвигаются в пределах города по выделенным дорогам. Второй — это производство моделей, которые ближе к представлению потребителей о беспилотных автомобилях. В этом направлении в настоящее время смотрят основные производители автомобилей, которые постепенно добавляют некоторые автономные функции в каждую новую модель. Именно популярность этих моделей приведет к постепенному отказу от вождения автомобиля человеком. Но прежде чем это случится, необходимо решить четыре основных вызова.

  1. Концепцию автономных автомобилей считают наиболее привлекательной молодые потребители. Впрочем, как и в случае с другими инновационными технологиями, именно эта аудитория является первопроходцами и адептами. Производителям и поставщикам услуг необходимо учитывать этот факт.
  2. Правовые аспекты использования автономного транспорта. Многие страны уже активно работают над тем, чтобы создать правовую основу для тестирования беспилотных автомобилей на дороге. Однако по-прежнему остается много вопросов, касающихся безопасности, страхования и ответственности при использовании автономных транспортных средств на дорогах общего пользования. Эти вопросы не будут решены быстро. Но производители должны участвовать в создании регулирующей базы и адаптировать свои планы по внедрению определенных решений к этой базе.
  3. Инфраструктура безопасности, которая неразрывно связана с предыдущим пунктом. Эксперты согласны с тем, что массовое распространение автономного транспорта требует сложной инфраструктуры для обеспечения наивысшей степени безопасности. А учитывая то, что потребители также называют безопасность ключевым аспектом, если речь идет о принятии технологии, то решение этого вопроса должно стать первостепенным.
  4. Технология находится в зачаточном состоянии. Пока что погодные условия, такие как снег, туман, сильный дождь являются непреодолимой проблемой для автономных автомобилей. В определенных обстоятельствах водителям приходится срочно брать управление в свои руки. Таким образом, чтобы у водителей действительно была возможность расслабиться во время пути или заниматься другими делами, технологию еще необходимо совершенствовать.

«Автономные автомобили ожидает долгая и извилистая дорога. В настоящее время существует несоответствие между потребностями потребителя и возможностями технологии. Потребители ожидают, что смогут полностью отключиться и позволить машине выполнять всю работу самостоятельно. При этом они хотят быть на 100% уверенными в безопасности. Но мы еще далеки от такого развития событий. Ключом к успеху беспилотных автомобилей является понимание того, чего хотят потребители, и того, что нужно для развития технологии».

Ключевые цифры и факты из исследования GfK, посвященного технотрендам 2017 года (раздел «Автономные автомобили»), приведены в инфографике ниже.

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Рубрики: АналитикаИнфографикаМирСтатьиТехнологии

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