Бесконтактная благотворительность: мобильным приложениям нашли новое применение

Миллениалы хотят делать пожертвования с помощью мобильных приложений

На фоне постоянного развития финансовых и платежных технологий голландский банк ING совместно со стартапом Whydonate создадут бесконтактный ящик для сбора пожертвований.

Согласно недавнему исследованию WorldPay, за прошлый год мобильные транзакции в Великобритании выросли на 247%. Исследование Moneymailme выявило, что 72% пользователей в возрасте от 18 до 25 лет хотели бы делать благотворительные пожертвования с помощью мобильных приложений.

Так, цифровые пожертвования помогут людям перечислять небольшие суммы в реальном времени благотворительным организациям по всему миру, что даст существенный толчок благотворительному сектору.

Недавнее исследование, в котором приняли участие 1 тыс респондентов, продемонстрировало, что почти половина (48%) потребителей в возрасте от 18 до 25 лет убеждены, что бумажные деньги выйдут из обращения уже через 20 лет, а 62% чувствуют себя некомфортно, если им постоянно приходится расплачиваться наличкой.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Киеве установлен киоск для бесконтактного сбора денег.

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По материалам paymenteye.com