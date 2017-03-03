Бесконтактные платежи в Великобритании выросли на 222%

В 2016 году объем бесконтактных транзакций в Великобритании вырос на 222% по сравнению с 2015

Согласно обновленным данным Британской ассоциации платежных карт (The UK Cards Associaton) объем бесконтактных платежей в стране в 2016 году достиг 25 млрд фунтов стерлингов, что на 222% больше, чем в предыдущем году. Также, в 2016 году британцы совершили рекордные 14,8 млрд транзакций c платежными картами — 40,5 млн транзакций в день или 469 транзакций в секунду.

Большая часть транзакций, на общую сумму 461 млрд фунтов стерлингов, были совершены с помощью дебетовых карт. Самыми популярными товарами, приобретенными с помощью платежных карт, были еда и напитки — на них пришлось 114 млрд операций в 2016 году.

В ноябре 2015 года месячный объем бесконтактных транзакций впервые достиг 1 млрд фунтов стерлингов. В январе 2017 года в Британской ассоциации платежных карт сообщили, что бесконтактные платежи составили четверть всех карточных платежей в Великобритании.

В Украине в 2016 году насчитывалось 1,99 млн бесконтактных платежных карт.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк запустил мобильное приложение для бесконтактных платежей.

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По материалам paymenteye.com