Искуcственный интеллект ускорит работу европейского банка

Скандинавский банк Nordea при помощи искусственного интеллекта сможет анализировать текстовые запросы клиентов и направлять их в соответствующие отделы

Технологию, которую будут использовать в банке, разработал и протестировал еще в прошлом году эстонский стартап Feelingstream.

Искусственный интеллект анализирует и классифицирует сообщения, отправленные клиентами. После этого технология автоматически перенаправляет их нужному подразделению или должностному лицу в Nordea для дальнейшей обработки. Программное обеспечение способно анализировать сотни сообщений в секунду, что позволит ускорить время ответа и улучшить качество обслуживания клиентов.

Сотрудничество Nordea и Feelingstream началось после участия стартапа в программе «Fintech Accelerator» от банка в прошлом году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google запустит фонд искусственного интеллекта. Компания намерена стать лидером в сфере искусственного интеллекта и дополненной реальности.

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