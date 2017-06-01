Китайская платежная система запускает платежи по QR-кодам

Система платежей на основе QR-кодов от UnionPay имеет ряд преимуществ по сравнению с конкурентами

Национальная платежная система Китая UnionPay совместно с 40 коммерческими банками анонсировала официальный запуск платежного сервиса на основе QR-кодов UnionPay Cloud Quick Pass QR.

Пользователи смогут зарегистрироваться в приложении и совершать платежи с помощью QR-кодов. Сейчас данная услуга уже доступна для пользователей Alipay и WeChat, которым принадлежит 90% рынка платежей по QR-кодам.

Через Cloud Quick Pass QR пользователи смогут сканировать QR-коды продавцов или же наоборот, совершать P2P-переводы и переводы компаниям. Также возможны переводы между компаниями. В будущем планируется, что с помощью нового сервиса можно будет снимать деньги с банкоматов и совершать другие транзакции.

Среди банков, которые первыми поддержат сервис, станут Коммерческий банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Банк Китая, Строительный банк Китая, Банк коммуникаций Китая и Торговый банк Китая. Всего участниками проекта станут 40 банков.

В UnionPay утверждают, что по сравнению с конкурентами сервис Cloud Quick Pass QR имеет более высокие стандарты безопасности благодаря использованию токенизации, механизм полной компенсации рисков и возможность использования как внутри страны, так и заграницей.

В планах UnionPay International запуск своей системы платежей на основе QR-кодов в Гонконге, Сингапуре, Тайланде, Индонезии, Южной Корее и Австралии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что мобильные платежи в Китае достигли рекордной отметки. Китайские потребители потратили со смартфонов рекордную сумму, которая составляет более половины размера ВВП страны.

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По материалам ecns.cn