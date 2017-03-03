Миллениалы и наличка: готово ли молодое поколение отказаться от купюр?

Наличные деньги все еще пользуются популярностью у подавляющего большинства миллениалов

Миллениалы не торопятся променять наличные деньги на мобильные платежи. Так, согласно результатам исследования компаний Accel и Qualtrics, 42% миллениалов все еще выписывают чеки, а наличкой пользуются в пять раз больше людей в возрасте от 18 до 37 лет, чем мобильными платежными платформами.

Более того, количество миллениалов, которые выписывают чеки в три раза превышает количество тех, кто предпочитают мобильные платежи.

К тому же, очевидно, что подавляющее большинство миллениалов все еще чаще пользуются наличкой, чем дебетовыми картами.

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Ранее мы писали о том, что согласно исследованию Facebook, молодое поколение не доверяет банкам.

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