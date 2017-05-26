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PaySpace Magazine 2016 #4 Январь - Март 2017

НБУ назвал свои главные достижения

26.05.2017 14:04

Национальный банк Украины обнародовал Годовой отчет за 2016

Годовой отчет НБУ 2016

Главные достижения НБУ за прошлый год Фото: bank.gov.ua

В отчете подробно освещена информация обо всех аспектах деятельности Национального банка Украины — принятые решения и прогнозы, ключевые функции, процессы реформирования и трансформации.

Ключевые достижения Национального банка в 2016:

  • Стабилизирована макрофинансовая ситуация, заложены основы для роста экономики и приведения в нормальное состояние основных экономических показателей;
  • Развита новая монетарная политика;
  • Произошло постепенное снижение учетной ставки — с 22% до 14% и снятие ограничений на валютном рынке;
  • Рост золотовалютных резервов Национального банка на 17%;
  • Более 98% банковской системы по активам прошло стресс-тестирования;
  • Достигнута почти 100% прозрачность банковской системы;
  • Внедрена новая система оценок финансовой стабильности и надзора;
  • Завершена процедура диагностического обследования операций связанных с банками лиц;
  • Банковский сектор демонстрирует постепенную тенденцию к восстановлению — на 1 января 2017 63 банка получили прибыль в объеме 10,8 млрд грн;
  • Восстанавливается доверие к банковской системе;
  • Банкноты гривны остаются одними из самых защищенных в мире;
  • Начат проект Сashless economy;
  • Популярность безналичных платежей в Украине растет;
  • Заработала единая система идентификации клиентов банков для получения административных услуг от государства BankID;
  • Национальная платежная система ПРОСТИР осуществила ряд важных преобразований, способствовавших ее развитию;
  • Продолжается внутренняя трансформация Национального банка;
  • Обновлена «дорожная карта реформ» — комплексная программа развития финансового сектора до 2020 года;
  • Национальный банк Украины стал первой государственной институцией, которая получила признание в области управления персоналом — HR-бренд 2016;
  • Центральный банк впервые провел международную исследовательскую конференцию и выступил принимающей стороной заседания региональных групп государств-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка (IMF-World bank Constituency meetings).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что НБУ продолжает снижать валютные ограничения. Национальный банк фокусируется прежде всего на устранении барьеров для внешнеторговых операций.

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Рубрики: БанкиНБУНовостиУкраина

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