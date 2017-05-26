НБУ назвал свои главные достижения

Национальный банк Украины обнародовал Годовой отчет за 2016

В отчете подробно освещена информация обо всех аспектах деятельности Национального банка Украины — принятые решения и прогнозы, ключевые функции, процессы реформирования и трансформации.

Ключевые достижения Национального банка в 2016:

Стабилизирована макрофинансовая ситуация, заложены основы для роста экономики и приведения в нормальное состояние основных экономических показателей;

Развита новая монетарная политика;

Произошло постепенное снижение учетной ставки — с 22% до 14% и снятие ограничений на валютном рынке;

Рост золотовалютных резервов Национального банка на 17%;

Более 98% банковской системы по активам прошло стресс-тестирования;

Достигнута почти 100% прозрачность банковской системы;

Внедрена новая система оценок финансовой стабильности и надзора;

Завершена процедура диагностического обследования операций связанных с банками лиц;

Банковский сектор демонстрирует постепенную тенденцию к восстановлению — на 1 января 2017 63 банка получили прибыль в объеме 10,8 млрд грн;

Восстанавливается доверие к банковской системе;

Банкноты гривны остаются одними из самых защищенных в мире;

Начат проект Сashless economy;

Популярность безналичных платежей в Украине растет;

Заработала единая система идентификации клиентов банков для получения административных услуг от государства BankID;

Национальная платежная система ПРОСТИР осуществила ряд важных преобразований, способствовавших ее развитию;

Продолжается внутренняя трансформация Национального банка;

Обновлена «дорожная карта реформ» — комплексная программа развития финансового сектора до 2020 года;

Национальный банк Украины стал первой государственной институцией, которая получила признание в области управления персоналом — HR-бренд 2016;

Центральный банк впервые провел международную исследовательскую конференцию и выступил принимающей стороной заседания региональных групп государств-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка (IMF-World bank Constituency meetings).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что НБУ продолжает снижать валютные ограничения. Национальный банк фокусируется прежде всего на устранении барьеров для внешнеторговых операций.

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