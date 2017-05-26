НБУ назвал свои главные достижения

Национальный банк Украины обнародовал Годовой отчет за 2016
В отчете подробно освещена информация обо всех аспектах деятельности Национального банка Украины — принятые решения и прогнозы, ключевые функции, процессы реформирования и трансформации.
Ключевые достижения Национального банка в 2016:
- Стабилизирована макрофинансовая ситуация, заложены основы для роста экономики и приведения в нормальное состояние основных экономических показателей;
- Развита новая монетарная политика;
- Произошло постепенное снижение учетной ставки — с 22% до 14% и снятие ограничений на валютном рынке;
- Рост золотовалютных резервов Национального банка на 17%;
- Более 98% банковской системы по активам прошло стресс-тестирования;
- Достигнута почти 100% прозрачность банковской системы;
- Внедрена новая система оценок финансовой стабильности и надзора;
- Завершена процедура диагностического обследования операций связанных с банками лиц;
- Банковский сектор демонстрирует постепенную тенденцию к восстановлению — на 1 января 2017 63 банка получили прибыль в объеме 10,8 млрд грн;
- Восстанавливается доверие к банковской системе;
- Банкноты гривны остаются одними из самых защищенных в мире;
- Начат проект Сashless economy;
- Популярность безналичных платежей в Украине растет;
- Заработала единая система идентификации клиентов банков для получения административных услуг от государства BankID;
- Национальная платежная система ПРОСТИР осуществила ряд важных преобразований, способствовавших ее развитию;
- Продолжается внутренняя трансформация Национального банка;
- Обновлена «дорожная карта реформ» — комплексная программа развития финансового сектора до 2020 года;
- Национальный банк Украины стал первой государственной институцией, которая получила признание в области управления персоналом — HR-бренд 2016;
- Центральный банк впервые провел международную исследовательскую конференцию и выступил принимающей стороной заседания региональных групп государств-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка (IMF-World bank Constituency meetings).
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы сообщали, что НБУ продолжает снижать валютные ограничения. Национальный банк фокусируется прежде всего на устранении барьеров для внешнеторговых операций.
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