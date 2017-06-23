Прибыль финансового подразделения Alibaba выросла вдвое

Самым прибыльным бизнесом компании стали мобильные платежи

Ant Financial – финансовое подразделение компании-гиганта в сфере электронной коммерции Alibaba – увеличило свою прибыль почти вдвое в 2017 фискальном году в основном благодаря мобильным платежам.

В фискальном году, который закончился в марте, прибыль Ant Financial до налогообложения выросла на 86% и достигла 814 млн долларов.

Эксперты отмечают, что рост прибыли Ant может вызвать дополнительный интерес к компании со стороны инвесторов в ходе первичного размещения акций, которое запланировано на 2018 год.

Свои плоды принесла и стратегия расширения Ant Financial. На данный момент компания находится в процессе приобретения MoneyGram в США и расширения за пределами Китая — в Индии и Южной Корее.

Компания запустила платежный сервис AliPay в 2004 году и сейчас контролирует половину рынка мобильных платежей в Китае, который оценивается в 5,5 трлн долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что основатель Alibaba снова стал богатейшим человеком Китая. По состоянию на 12 мая 2017 года богатство Ма оценивалось в 30,9 млрд долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глобальные планы Ant Financial: 2 млрд клиентов и технология блокчейн

По материалам pymnts.com