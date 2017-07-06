С крупнейшей в мире биткоин-биржи украли миллионы долларов США

Пострадали около 30 тыс клиентов биржи Bithumb

На одну из крупнейших в мире биткоин-бирж, южнокорейскую Bithumb, обрушилась масштабная кибератака, в результате которой пострадали более 30 тыс клиентов, а с криптовалютных счетов было украдено несколько миллиардов вон (несколько миллионов долларов США).

Служба контроля интернета и безопасности Южной Кореи (Internet and Security Agency) занялась расследованием происшествия после того, как ряд пользователей заявили о потере своих средств в результате хакерской атаки.

В Bithumb утверждают, что мошенникам не удалось получить доступ к паролям клиентов биржи.

На данный момент расследование выявило, что биткоин-кошельки биржи не тронуты, однако средства клиентов пострадали.

Хакерам удалось взломать Bithumb, получив доступ к одному из ПК сотрудника биржи.

На бирже уже заявили, что готовы компенсировать каждому пострадавшему клиенту около 900 долларов США, однако клиенты намерены подать коллективный судебный иск, так как не согласны с размером компенсации.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники обманули столичный банк на несколько миллионов гривен. В Киеве киберполиция задержала злоумышленников, которые нанесли банку ущерб на 7 млн грн.

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По материалам businessinsider.com