В США разрабатывают банкомат, который не будет принимать карты

Оператор банкоматов Cardtronics и финтех-компания FIS разрабатывают банкомат, который позволит снимать средства без использования пластиковой карты

Возможность будет реализована через сервис FIS Cardless Cash, включенный в приложение мобильного банкинга FIS. Это приложение сможет работать как пульт дистанционного управления для банкомата, обеспечивая при этом конфиденциальность и безопасность потребителей. Технология позволит снять деньги за 10 секунд и получить электронную квитанцию прямо на свой смартфон.

Сервис FIS Cardless Cash защищает потребителей, минимизируя риск пострадать от банкоматных мошенников, поскольку эта технология позволяет получить доступ к своим средствам без использования карты.

На запуск услуги уйдет 24 месяца. Банкоматы Cardtronics с функционалом FIS Cardless Cash для доступа к наличным без карт дебютируют у крупнейших ритейлеров США. Кроме того, финучреждения смогут обеспечить этим функционалом свои банкоматы в отделениях и торговых точках.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что к 50-летнему юбилею банкомата провели онлайн-опрос среди потребителей по всему миру. Исследование показало, чего пользователи ждут от банкомата сегодня.

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