Деньги на бумаге: как появились первые банкноты

Когда-то люди так же неохотно привыкали к бумажным деньгам, как сегодня не хотят от них отказываться

Говоря о безналичном обществе, первая страна, которая всплывает в памяти – это Швеция. Именно это государство наиболее активно отказывается от бумажных денег, используя банковские карты и другие формы электронных платежей. Интересно, что несколько веков назад это государство тоже было в авангарде финансовых изменений. В 1661 году здесь впервые в Европе начали уходить от чеканки монет и занялись выпуском банкнот. До наших дней дошла старинная шведская купюра в 5 далеров, выпущенная 6 декабря 1662 года.

Другие страны менее активно переходили на бумажные деньги. Например, в Турции первые банкноты появились в середине 19 века. Их напечатал Оттоманский Имперский банк. Позже, во время Первой мировой войны, ведомство отказалось от дополнительной эмиссии бумажных денег. И правительству пришлось взять эту функцию на себя. Ровно 102 года назад — в 1915 — в империи по инициативе правительства было выпущено более 160 млн бумажных лир.

Редакция PaySpace Magazine составила список стран, которые первыми начали переход на бумажные деньги. Забегая вперед, скажем, что в этот список попали страны, которые и сегодня считаются лидерами финансовых инноваций.

Китай — 11 век

Впервые бумажные деньги были выпущены в Китае. И случилось это гораздо раньше, чем в Швеции. Не удивительно — именно это государство считают родиной бумаги.

Китайским купцам было неудобно перевозить большие суммы в монетах и расплачиваться ими, заключая торговые сделки. Бумажные деньги оказались легче и удобнее, чем слитки из металла. Тогда никто не мог подумать, что со временем бумажные деньги тоже станут неактуальными.

Первые банкноты были отпечатаны в 11 веке в период правления династии Сун. Они печатались на тростниковых листах формата А4. И подтверждали, что в собственности купца есть определенная сумма денег.

Сегодня Китай тоже диктует моду в финансах. В ежегодный рейтинг FinTech 100 попало 8 организаций из Китая. Четыре из них — Ant Financial, Qudian, Lufax и Zhongan — находятся в первой пятерке. В стране стремительно развиваются мобильные платежи – только сервисом Alipay на постоянной основе пользуется около 400 млн. китайцев.

Швеция — 1661

Первые бумажные деньги Европы появились в 17 веке в Швеции. Шведским властям понадобился кредит и глава Стокгольмского банка, вместо того, чтобы выдавать ссуду медными монетами, решил напечатать кредитные бумаги, которые назывались бумажными далерами.

Спустя несколько лет оказалось, что государство не вернуло банку займ и кредитное учреждение было вынуждено допечатать бумажные деньги. Которые уже не были обеспечены драгметаллом. Поэтому банк обанкротился, а его основатель и идеолог запуска бумажных денег в Швеции, получил пожизненное заключение.

Шведские бумажные деньги тоже прижились не сразу. Сохранились документы, подтверждающие, что иностранным купцам было не только непривычно, но и невыгодно вести расчеты в бумажных далерах.

Тем не менее, Швеция первой в Европе нашла замену монетам. Не удивительно, если Швеция станет первым государством, которое найдет замену и электронным деньгам, которые только завоевывают позиции на рынке платежей.

США — 1690

Бумажные деньги в США появились раньше, чем доллар. В 1690 году Массачусетская колония (сегодня штат Массачусетс) выпустила первые банкноты номиналом от 2 шиллингов до 10 фунтов. Они были предназначены для покрытия нужд военной экспедиции в Канаду и использовались преимущественно для выплаты зарплаты солдатам.

Норвегия — 1695

Первые банкноты в Норвегии появились в 1695 году. Право на выпуск бумажных денег получил купец Йохан Молен, один из богатейших людей королевства. Его корабли все чаще становились мишенью пиратов. И находясь на грани банкротства он обратился к королю с просьбой выпустить бумажное подтверждение его состояния, пока оставшиеся суда с товарами не вернутся в порт.

Эти банкноты являлись законным платёжным средством на небольшой части территории Норвегии. Но не спасли торговца от банкротства.

Англия — 1694

В Англии банкноты появились в разгар войны с Францией. Правительство инициировало создание Банка Англии для того, чтобы собрать средства на подготовку к очередному этапу сражений.

Первые банкноты выпускались номиналами от 5 до 100 фунтов и могли быть обменены на золото или монеты по запросу владельца бумаги. Изначально номиналы банкнот наносились вручную на банковской бумаге и подписывались одним из кассиров банка.

XVIII век стал настоящей банкнотной революцией в Европе. Деньги на бумаге выпустили Франция (1701), Дания (1713), Италия (1746), Австрия (1759), Россия (1769) и другие страны.

В старину простые жители неохотно переходили на расчеты бумажными деньгами, предпочитая монеты. Или вовсе бартер. Для того, чтобы убедить людей в надежности бумажных денег потребовалось время. Так же и сегодня, электронные кошельки и мобильные кошельки у большинства пользователей вызывают опасение. Однако, как показало время инновации постепенно входят в привычку и становится самым обычным средством платежа.

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Фото: fox-notes.ru, Википедия