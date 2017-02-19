ТОП-5 новостей недели: Приват24 на госсужбе и амбиции Укрпочты

PaySpace Magazine по традиции предлагает вспомнить ключевые события недели и поделиться своим мнением

Платежные карты входят в привычку

В 2016 в кошельках украинцев стало больше платежных карт – 32 млн из них используются регулярно. Общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, выросло почти на 28% и составило 2,5 млрд транзакций.

Приват24 ждет госслужба

В IT-стратегии ПриватБанка на 2017 год указано, что интернет-банкинг в этом году будет ключевым направлением деятельности финучреждения. Однако, как именно национализированный банк будет развивать этот проект?

Приват24 станет базой для развития общенациональных и региональных цифровых сервисов. Во Львове уже запущен электронный билет на базе приложения Привата. А в столице банк поможет с выпуском виртуальной Карты киевлянина.

Украинские банки не вызывают доверия

Украина попала в топ-10 стран по уровню риска в банковской системе. Статус выскорискованных украинские финучреждения получили от рейтингового агентства S&P Global Rating (S&P). Всему виной напряженная ситуация на Востоке Украины, политическая нестабильность, и высокое долговое бремя.

Новая жизнь Укрпочты

Тем временем, Укрпочта всерьез рассматривает возможность стать банком. В компании опубликовали стратегию развития до 2021 года. В ней прописаны планы по открытию почтовых счетов, выпуску платежных карт и охвату безналичными платежными сервисами 35% населения страны. В почтовой логистике оператор планирует за пять лет охватить своими сервисами 35% рынка. В том числе благодаря сотрудничеству с e-commerce проектами.

Западные тренды в украинском e-commerce

Отговорка «В интернет-магазине нельзя примерить одежду» больше не работает. В одном из украинских онлайн-магазинов появилась возможность примерить одежду онлайн. Как это работает – читайте в нашем материале.

На прошлой неделе мы обсуждали неугодный BankID и дорогой AliExpress. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

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