ТОП-5 новостей недели: неугодный BankID и дорогой AliExpress

PaySpace Magazine по традиции предлагает вспомнить ключевые события недели и поделиться своим мнением

1. Электронный билет одобрен

Эта неделя началась с того, что президент подписал закон про электронный билет в транспорте. Это значит, что скоро в Украине может начаться внедрение электронной системы оплаты, которая значительно облегчит расчет за проезд для пассажиров. В Киевской области электронные билеты внедрят уже в этом месяце. Это будут карточки многоразового использования или месячные проездные.

Тем временем, Британия уходит от билетов и электронных карточек. На железнодорожных вокзалах страны пассажиры могут оплатить билет одним взглядом.



2. Прощай, BankID

Рада провалила голосование за важный евроинтеграционный закон. Законопроект №4685 «Про электронные доверительные услуги» отправлен на повторное второе чтение. А существование системы BankID в Украине оказалось под вопросом. Суть системы заключается в возможности подтверждать свою личность в интернете с помощью пароля к онлайн-банкингу. И пользоваться различными административным услугам онлайн – получать справки, подавать заявление в ЗАГС и даже участвовать в выборах.

3. Дорогой AliExpress

AliExpress ужесточил правила доставки в Украину. C 7 февраля товары, стоимостью от двух долларов и выше будут отправляться исключительно с отслеживаемым трек-номером. Это может сказаться как на цене доставки, так и на стоимости самих товаров. Укрпочта уже готовит новый сервис доставки, который позволит максимально снизить ее цену, учитывая новые правила.

4. Роботизация банков

Американский банк открыл отделения без персонала. Потребители будут обслуживаться в банкоматах и связываться с банковскими сотрудниками, которые находятся в других отделениях, по видеосвязи.

5. NFC — в каждый смартфон

На этой неделе был выпущен первый NFC-чип из пластика. Новое изобретение поможет существенно сэкономить при производстве умных электронных устройств. Инновационное решение в виде пластиковых NFC-меток открывает новые возможности для технологии NFC. Метки из пластика намного тоньше и очень механически прочные.

На прошлой неделе мы обсуждали ЧП в Нацбанке и новые тарифы Uber. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

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