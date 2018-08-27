Стало известно, сколько электроэнергии требует майнинг

Ученый подсчитал, сколько майнеры всего мира потребляют электричества в день

Принстонский ученый Арвинд Нараян подсчитал, что на майнинг приходится 1% потребления энергии во всем мире.

По его мнению, сделать этот процесс более экологичным сейчас невозможно — единственное, что определяет, сколько энергии будет тратиться на добычу, — это цена криптовалюты.

Арвинд Нараян

ученый Принстонского университета

По подсчетам Нараяна, сейчас на добычу криптовалют тратится около ГВт электроэнергии в день. Он добавил, что в его подсчетах не учитываются другие показатели: во время гонки за добычей биткоина оборудование очень сильно нагревается, поэтому майнерам нужна дополнительная энергия для охлаждения.

Так как майнинг не регулируется государствами, а в некоторых странах даже запрещен, найти точные данные о том, сколько электроэнергии на него тратится, сложно. В случае, когда майнинг в стране разрешен, производители не всегда знают цели, для которых используют электричество.

Чтобы вычислить примерное количество затрат на майнинг, ученый оценил расход энергии, опираясь на сложность биткоина — значение, вычисляемое протоколом и прикрепленное к каждому блоку.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что в Китае запретили обсуждать криптовалюты на форумах. Китайский поисковый гигант Baidu начал банить темы о криптовалютах на платформе Baidu Tieba.

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По материалам liga.net.