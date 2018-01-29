E-commerce Hackathon: как создать интернет-магазин под ключ за два дня

Участников научат создавать e-commerce-проекты

10-11 февраля в креативном пространстве Creative Quarter пройдет первый Ukrainian eCommerce Hackathon. Участники в течение двух дней смогут с нуля до 100% создать торговый e-com проект на SaaS платформе ХОРОШОП, включая полную интеграцию API логистического оператора Нова Пошта. Также они получат практические навыки по развитию и продвижению интернет-магазина от ведущих экспертов рынка e-commerce.

Организатор хакатона добавил, что в Украине уже есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы быстро запустить свой бизнес в Сети. Есть готовые платформы для создания интернет-магазина, отлажены механизмы доставки и фулфилмента, разработаны необходимые IT-решения, в том числе для безопасной онлайн-оплаты товара. Участники хакатона смогут убедиться в этом, когда своими руками за два дня создадут интернет-магазин «под ключ».

Менторы и члены жюри:

Игорь Стольницкий, CEO «Хорошоп»

Давид Браун, CEO Weblium

Дмитрий Зарахович, Управляющий партнер UAPAY & Softinvest

Ирина Холод, Директор по маркетингу «Нова Пошта»

Рональд Гулами, Cовладелец Credit365

Самвел Акобян, Руководитель проекта «Держзакупівлі.Онлайн»

Артур Григорян, Chief Innovation Officer OMNIC Consulting Group

Кто может стать участником?

Студенты, фрилансеры, сотрудники больших и маленьких компаний… Мы приветствуем всех, у кого есть идея/продукт/услуга, которую можно продавать онлайн и тех, кто уже создал свой проект, но что-то идет не так и хочет его перезапустить при поддержке опытного наставника.

Как будет проходить работа?

Работа происходит в командах от 2 до 5 человек под руководством бизнес менторов и технических специалистов. В первый день e-Hackathon внимание будет уделено бизнес составляющей и непосредственно запуску магазина. Теория и практика 50/50. Во второй день e-Hackathon акцент будет сделан на выбор и принципы работы сервисных решений для интернет-магазинов. Теория и практика 80/20. Результаты двухдневной работы на e-Hackathon будут оцениваться Комитетом Жюри.

Все команды, успешно прошедшие программу e-Hackathon, получат в подарок годичную подписку на SaaS платформу ХОРОШОП. А также специальные призы и подарки от партнеров.

Проект, созданный во время хакатона, является собственностью команды, которая его создала.

Подробнее о Ukrainian eCommerce Hackathon читайте на https://www.e-hackathon.com.ua/

Saas платформа хакатона: ХОРОШОП

Логистический партнер: Нова пошта

Национальный платежный партнер: UAPAY

Локация партнер: Creative Quarter

Партнеры: 25h8.com, weblium.com, credit365, Документ.Онлайн

Информационные и медиапартнеры: Liga.net

FinTech-медиа партнер: PaySpace Magazine

Генеральный радио-партнер: Голос Столицы

СПРАВКА

Ukrainian E-commerce Expert — коммуникационная площадка, посвященная бизнес-процессам и регулированию деятельности компаний на украинском рынке электронной коммерции.

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