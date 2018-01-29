E-commerce Hackathon: как создать интернет-магазин под ключ за два дня

Участников научат создавать e-commerce-проекты
10-11 февраля в креативном пространстве Creative Quarter пройдет первый Ukrainian eCommerce Hackathon. Участники в течение двух дней смогут с нуля до 100% создать торговый e-com проект на SaaS платформе ХОРОШОП, включая полную интеграцию API логистического оператора Нова Пошта. Также они получат практические навыки по развитию и продвижению интернет-магазина от ведущих экспертов рынка e-commerce.
Организатор хакатона добавил, что в Украине уже есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы быстро запустить свой бизнес в Сети. Есть готовые платформы для создания интернет-магазина, отлажены механизмы доставки и фулфилмента, разработаны необходимые IT-решения, в том числе для безопасной онлайн-оплаты товара. Участники хакатона смогут убедиться в этом, когда своими руками за два дня создадут интернет-магазин «под ключ».
Менторы и члены жюри:
- Игорь Стольницкий, CEO «Хорошоп»
- Давид Браун, CEO Weblium
- Дмитрий Зарахович, Управляющий партнер UAPAY & Softinvest
- Ирина Холод, Директор по маркетингу «Нова Пошта»
- Рональд Гулами, Cовладелец Credit365
- Самвел Акобян, Руководитель проекта «Держзакупівлі.Онлайн»
- Артур Григорян, Chief Innovation Officer OMNIC Consulting Group
Кто может стать участником?
Студенты, фрилансеры, сотрудники больших и маленьких компаний… Мы приветствуем всех, у кого есть идея/продукт/услуга, которую можно продавать онлайн и тех, кто уже создал свой проект, но что-то идет не так и хочет его перезапустить при поддержке опытного наставника.
Как будет проходить работа?
Работа происходит в командах от 2 до 5 человек под руководством бизнес менторов и технических специалистов. В первый день e-Hackathon внимание будет уделено бизнес составляющей и непосредственно запуску магазина. Теория и практика 50/50. Во второй день e-Hackathon акцент будет сделан на выбор и принципы работы сервисных решений для интернет-магазинов. Теория и практика 80/20. Результаты двухдневной работы на e-Hackathon будут оцениваться Комитетом Жюри.
Все команды, успешно прошедшие программу e-Hackathon, получат в подарок годичную подписку на SaaS платформу ХОРОШОП. А также специальные призы и подарки от партнеров.
Проект, созданный во время хакатона, является собственностью команды, которая его создала.
Подробнее о Ukrainian eCommerce Hackathon читайте на https://www.e-hackathon.com.ua/
Saas платформа хакатона: ХОРОШОП
Логистический партнер: Нова пошта
Национальный платежный партнер: UAPAY
Локация партнер: Creative Quarter
Партнеры: 25h8.com, weblium.com, credit365, Документ.Онлайн
Информационные и медиапартнеры: Liga.net
FinTech-медиа партнер: PaySpace Magazine
Генеральный радио-партнер: Голос Столицы
СПРАВКА
Ukrainian E-commerce Expert — коммуникационная площадка, посвященная бизнес-процессам и регулированию деятельности компаний на украинском рынке электронной коммерции.
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