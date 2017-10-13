Форум Бизнес Инноваций пройдет в Киеве 4 декабря

Присоединяйтесь к бизнес-лидерам, экономистам, IT профессионалам, футурологам чтобы быть в авангарде стремительно меняющегося мира
Форум бизнес инноваций – это выставка, конференция и семинары от экспертов ведущих технологических компаний Украины на самые важные темы о цифровой трансформации и построении бизнес-моделей, которые необходимы каждой компании для развития и повышения конкурентоспособности.
На конференции будут обсуждаться такие темы:
— Мировые тренды инноваций для бизнеса
— FinTech, LegalTech, RetailTech решения
— CRM и BPM системы
— Цифровой маркетинг
— Облачные технологии
— Блокчейн для бизнеса
— Кибербезопасность
— Бизнес-модели будущего
Дата мероприятия – 4 декабря 2017 года
Место проведения – Киев, конгресс-центр «Космополит»
УЗНАЙТЕ, какие технологии и бизнес модели могут поднять Ваш бизнес на новый уровень.
НАУЧИТЕСЬ применять новейшие разработки в Вашем бизнесе в эпоху цифровой трансформации.
ОБЩАЙТЕСЬ с коллегами и лидерами инноваций.
ЗНАКОМЬТЕСЬ с потенциальными клиентами и партнерами из разных сфер бизнеса.
Выставка, конференция, семинары и круглые столы сделают посещение BIF UKRAINE 2017 очень эффективным!
Подробно о мероприятии, участии в выставке и регистрации на сайте www.bif-ukraine.com
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