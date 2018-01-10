Второй Премиум-Практикум Fintechstars пройдет 3 февраля

Анонсирован новый набор на финтех-практикум Fintechstars

2 декабря образовательный проект Fintechstars выпустил первых слушателей Премиум-Практикума по финтеху. Спустя месяц практикум состоится снова.

Уже анонсирован новый набор на мероприятие, которое состоится 3 февраля. Чтобы сохранить формат дружеского и индивидуального обучения, количество участников курса ограничено. Миссия проекта — сократить дистанцию между традиционным рынком и стартапами, способствовать укреплению взаимодействия между крупными брендами и инноваторами, стимулируя таким образом развитие стартапономики и инноваций в Украине, в том числе — в области финтеха.

По словам Кейт Щегловой, тимлида проекта Fintechstars, издателя Future magazine и редактора The Fintech Times, «понять тему финтеха довольно сложно только в теории. Очень важна практика. И мы делаем упор именно на это. Так, выходя с нашего курса, каждый имеет в своем телефоне биткоин-кошелек, умного чат-бота, а также разработанную с применением инструментов дизайн-мышления и презентованную в рамках питчинга собственную идею, где также используются инновационные технологии».

Как изначально заявлялось в программе Практикума, на всех курсах Fintechstars НЕ БУДЕТ:

«воды»

сложной и непонятной лексики

скучных лекций

теории, которую нельзя применить на практике

Уникальность практикума – в следующем:

сильные эксперты — с экспертизой из MIT, Harvard Business School, Columbia University, London Business School, Hong Kong University, City University London, London Metropolitan University, London School of business and finance, SingularityU Kyiv Chapter, АССА (Великобритания).

трендовые темы доступным языком — финтех, блокчейн, криптовалюты, боты, API, Design Thinking.

Первые 20 финтех-звезд, среди которых были представители крупнейших банков, Проектного офиса ЕБРР, Visa, Mastercard, а также представители других отраслей экономики, высоко оценили мероприятие.

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