Альтернатива ВВП: в Давосе придумали новый показатель

Новый индекс показывает, как обманчиво может выглядеть успех, измеряемый только по производственной мощности государства

На Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказали об альтернативной системе оценки экономического развития стран — современном аналоге валового внутреннего продукта (ВВП). Систему оценки назвали индексом инклюзивного развития (Inclusive Development Index).

По задумке ВЭФ, он должен «информировать общество и помогать устойчивому и инклюзивному экономическому развитию». Этот показатель учитывает не только ВВП, но и еще 11 параметров, чтобы более полно отражать реальное положение дел в стране.

Всего в индексе 12 показателей, которые разделены на три группы:

Рост и развитие: ВВП на душу населения, ВВП на одного работника, ожидаемая продолжительность жизни, занятость населения.

ВВП на душу населения, ВВП на одного работника, ожидаемая продолжительность жизни, занятость населения. Инклюзивность: коэффициент расслоения общества по доходам, уровень бедности, коэффициент расслоения общества по распределению богатства, медианный доход.

коэффициент расслоения общества по доходам, уровень бедности, коэффициент расслоения общества по распределению богатства, медианный доход. Преемственность поколений и устойчивость развития: скорректированные чистые сбережения, парниковая интенсивность ВВП, государственный долг, коэффициент демографической нагрузки.

Из всех этих показателей складываются сначала групповые индексы, а потом получается итоговый — их среднее арифметическое.

По подсчетам ВВП и индекса инклюзивного развития – в лидерах остается Норвегия, Люксембург и Швейцария. Но, например, Исландия, которая по ВВП только 12-я, вырвалась на второе место по инклюзивности.

Есть неожиданные лидеры и среди развивающихся стран. Азербайджан (26-й по ВВП) оказался на третьем месте. Первые строчки в обоих случаях остались за европейскими странами: Литва, Венгрия и Латвия.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам minfin.com.ua