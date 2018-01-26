Альтернатива ВВП: в Давосе придумали новый показатель

Новый индекс показывает, как обманчиво может выглядеть успех, измеряемый только по производственной мощности государства
На Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказали об альтернативной системе оценки экономического развития стран — современном аналоге валового внутреннего продукта (ВВП). Систему оценки назвали индексом инклюзивного развития (Inclusive Development Index).
По задумке ВЭФ, он должен «информировать общество и помогать устойчивому и инклюзивному экономическому развитию». Этот показатель учитывает не только ВВП, но и еще 11 параметров, чтобы более полно отражать реальное положение дел в стране.
Всего в индексе 12 показателей, которые разделены на три группы:
- Рост и развитие: ВВП на душу населения, ВВП на одного работника, ожидаемая продолжительность жизни, занятость населения.
- Инклюзивность: коэффициент расслоения общества по доходам, уровень бедности, коэффициент расслоения общества по распределению богатства, медианный доход.
- Преемственность поколений и устойчивость развития: скорректированные чистые сбережения, парниковая интенсивность ВВП, государственный долг, коэффициент демографической нагрузки.
Из всех этих показателей складываются сначала групповые индексы, а потом получается итоговый — их среднее арифметическое.
По подсчетам ВВП и индекса инклюзивного развития – в лидерах остается Норвегия, Люксембург и Швейцария. Но, например, Исландия, которая по ВВП только 12-я, вырвалась на второе место по инклюзивности.
Есть неожиданные лидеры и среди развивающихся стран. Азербайджан (26-й по ВВП) оказался на третьем месте. Первые строчки в обоих случаях остались за европейскими странами: Литва, Венгрия и Латвия.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
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По материалам minfin.com.ua