Баффет и Цукерберг потеряли почти по $4 млрд за три дня

Падение фондового рынка снизило состояния богатейших людей мира на $128 млрд за три дня

Падение фондового рынка США в течение трех дней привело к пересмотру состояний богатейших людей планеты. В сумме потери 500 самых богатых людей мира за эти дни составили $128 млрд, причем $55 млрд потеряли американские богачи.

За три дня торгов, с 27 февраля по 1 марта, индекс Dow Jones снизился с максимума в 25 800 до отметки 24 608, падение составило почти 2 100 пунктов.

Больше всех за эти дни потеряли глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель Facebook Марк Цукерберг: их состояния уменьшились на $3,74 млрд и $3,71 млрд соответственно.

Сооснователь Google Ларри Пейдж потерял за эти дни $3,1 млрд, а его коллега Сергей Брин лишился $3 млрд. Замыкает пятерку владелец Inditex Амансио Ортега с потерей $2,5 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Рекордное падение за всю историю промышленный индекс Dow Jones показал в ходе торгов 5 февраля: тогда он упал почти на 1 200 пунктов. В процентном отношении этот индекс снизился на 4,6%, что также стало рекордным падением за день с августа 2011 года. Тогда потери богатейших людей мира за день составили $114 млрд.

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По материалам rbc.ru