Бизнес в открытую провел закупки на 2 млрд гривен

За 10 месяцев работы в RIALTO уже было объявлено торгов более чем на 2 млрд грн.

Cистема коммерческих закупок RIALTO, созданная на принципах открытости ProZorro, доказала свою эффективность. В ней уже работают более 200 компаний-лидеров рынка. Об этом сообщила Оксана Ферчук во время Пятого всеукраинского Forum Zakupki, который 27 сентября прошел в Днепре. А уже в ближайшие полтора месяца мероприятие соберет участников в Харькове, Одессе и Львове.

За 10 месяцев работы в RIALTO уже было объявлено торгов более чем на 2 млрд грн. Для сравнения: в ProZorro за такое же время в пилотном проекте аналогичный показатель составил 2,8 млрд грн. Через RIALTO делают закупки “Новая Почта”, “Воля-Кабель”, “Брокард-Украина”, “ДЦ Украина” (Watsons), “Золотой век”, «Фармак”.

“Коммерческие компании работают в RIALTO, чтобы обеспечить открытость и публичность проведения своих закупок. Кроме этого, они понимают, что переход на электронные торги гарантирует им удобство и простоту закупочного процесса. Уже сегодня отделы закупок подтверждают, что экономят деньги и оптимизируют многие процессы”, – рассказывает руководитель торговой площадки Zakupki.Prom.ua и онлайн-сервиса обмена документами «Вчасно» Оксана Ферчук.

В среднем заказчики экономят 10%, в отдельных случаях — 15-20%. Кроме этого, закупки в электронном виде позволяют уменьшить бумажный документооборот вплоть до 90%. А количество участвующих в торгах поставщиков при работе в системе может увеличиваться в два и более раза.

Динамика развития системы, увеличение количества торгов и объемов закупок демонстрирует, что участие в торгах коммерческих компаний становится все более выгодным каналом сбыта. А потенциал у RIALTO внушительный. Ведь на площадках-участницах системы работает более 50 тыс. поставщиков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Презентация торговой платформы RIALTO, в основе которой лежат принципы Prozorro, состоялась в октябре прошлого года. Открытая система электронных закупок объединила частные электронные площадки, которые ранее уже участвовали в государственных торгах. А также подключила новых игроков.

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