Цена криптовалюты Ripple выросла на 40% за день

Объемы торгов достигли примерно $1 млрд в день

За последние 24 часа курс Ripple XRP вырос более, чем на 40% на фоне общей оживленности, которая наблюдается на рынке криптовалют.

Согласно CoinMarketCap, на момент публикации материалам цена Ripple находилась на уровне $0.28. Выросли и объемы торгов, примерно до $1 миллиарда в день. Такой успех криптовалюиы аналитики связывают с ростом спроса со стороны жителей Южной Кореи.

Так, Ripple XRP осталось еще совсем немного до достижения максимальных значений, которые были зафиксированы в мае — тогда курс превышал $0.33. Однако последние 24 часа стали самыми успешными для Ripple с точки зрения объема торгов за один день.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Ripple подтвердили выход на один из крупнейших в мире платежных рынков. В комментарии для CoinDesk, представители стартапа из Сан-Франциско подтвердили, что компания намерена начать работать на территории Китая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ripple станет более децентрализованным, чем Bitcoin

По материалам coindesk.com