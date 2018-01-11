Что украинцы покупали онлайн на Новый год — инфографика

Скорее всего, что-то из этого списка вы уже получили в подарок

Какие товары пользовались популярностью среди онлайн-покупателей — проанализировали специалисты шопинг-клуба LeBoutique.

Так, высоким был спрос на товары украинских марок, которые отпускались по акционным ценам (в основном это одежда). Также зафиксирован рост заказов на декоративную косметику, парфюмерию, домашний текстиль.

Как выбирают новогодние подарки женщины и мужчины — смотрите на инфографике.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, какие товары чаще покупали украинцы на протяжении 2017 года. А также какие новые категории онлайн-покупок будут пользоваться популярностью в 2018. Подробнее об этом — в материале Украинский e-commerce в 2018: новые товары и безопасные платежи.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Быстрые покупки: магнитам на холодильнике наконец нашли применение