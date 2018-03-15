Каким образом компания реализует технологию дополненной реальности?

В попытке привлечь молодежь, Zara планирует запустить технологию дополненной реальности (AR) в своих магазинах в апреле этого года. Как сообщает Reuters, компания представит технологию в 120 магазинах по всему миру.

Благодаря этой технологии Zara сможет демонстрировать трендовые модели. Для этого покупателям надо будет поместить свои мобильные устройства рядом со специальным датчиком в магазинах или рядом с магазинными витринами. Понравившуюся модель одежды клиент сможет купить в один клик.

Также всплывающие в дополненной реальности изображения будут появляться на коробках с онлайн-заказами из Zara. Так покупатель сможет ознакомиться с другими моделями одежды.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в магазинах Zara роботы будут обслуживать клиентов. Zara готова облегчить жизнь своим клиентам, решив вопрос долгих очередей в магазинах. Компания собирается подойти к этому вопросу высокотехнологично, усовершенствовав существующую услугу click and collect. Суть этой услуги в том, что покупатель заказывает товары онлайн, а получает — в магазине.

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