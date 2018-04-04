Электронная виза: в Украине запустили новый сервис

Граждане 46 государств смогут воспользоваться новой услугой

Сегодня, 4 апреля, в Украине запустили сервис по оформлению виз в режиме онлайн. Новой услугой для въезда на территорию Украины могут воспользоваться граждане 46 государств. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства иностранных дел, а глава ведомства Павел Климкин в своем Twitter отметил, что это позволит сделать Украину ближе к миру.

На сайте МИД говорится, что для получения разрешения на посещение Украины нужно заполнить анкету, загрузить сканируемые копии документов из прилагаемого перечня и внести оплату. После этого можно будет распечатать электронную визу, которая придет на указанный адрес электронной почты.

В МИД рассказали, что основными преимуществами е-визы является дистанционная подача документов и отсутствие необходимости посещения консульства. Также сотрудники ведомства говорят о возможности отслеживания состояния оформления документа в режиме онлайн.

Оформление онлайн-документа занимает 9 рабочих дней, а стоимость составляет $65. Срок действия разрешения – 30 дней (разовая).

Также на сайте Министерства инстранных дел приводится список стран, граждане которых имеют право оформить подобное разрешение на въезд в Украину: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

Напомним, что аналогичная услуга действует и в других странах. Так, например, украинцы могут получить разрешение на посещение Египта онлайн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что оплатить проезд картой к концу года можно будет в еще трех городах Украины. В перспективе бесконтактная система оплаты проезда станет доступна во всех областных центрах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новую рекламу Google Pay сняли в киевском метро

По материалам ubr.ua