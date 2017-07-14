Еще один банк признан неплатежеспособным

Соответствующее решение было принято правлением НБУ 13 июля

Правление Национального банка Украины 13 июля приняло решение № 441-РШ/БТ об отнесении ПАО «Акционерный коммерческий банк «Новый»» к категории неплатежеспособных.

Об этом сообщают в пресс-службе НБУ.

Собрание акционеров банка «Новый» приняло решение о прекращении осуществления банковской деятельности и предоставило соответствующий план в НБУ.

Размер регулятивного капитала банка «Новый» на 12 июля 2017 года был меньше одной трети от минимального уровня, поэтому Нацбанк был обязан отнести банк к категории неплатежеспособных.

В НБУ отмечают, что 99% всех вкладчиков банка «Новый» (около 3 тыс человек) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплату около 36 млн грн.

По состоянию на 8 июня 2017 года владельцем существенного участия в ПАО «АКБ «Новый» является Государственное космическое агентство Украины (18,3% акций). Остальными акциями банка владеют лица с долями менее 10% акций банка каждый.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что клиенты 22 украинских банков совершили подозрительные операции. Национальный банк в I полугодии 2017 направил правоохранителям 10 писем о подозрительных операциях клиентов 22 банков.

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