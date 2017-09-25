Google интегрирует свой голосовой помощник в наушники

Пользователи смогут использовать свои голоса, чтобы попросить Google Assistant воспроизвести музыку, включая определенную песню, через новые наушники Bose

Компания по производству аудиооборудования Bose представила свои новые наушники QC35 II, совместимые с голосовым помощником Google Assistant.

Google, как и другие технологические компании Apple, Microsoft и Amazon, продвигает своего голосового помощника в качестве нового способа взаимодействия пользователей со своими смартфонами и другими электронными устройствами.

Теперь пользователи смогут использовать свои голоса, чтобы попросить Google Assistant воспроизвести музыку, включая определенную песню, через новые наушники Bose. Более того, чтобы добавить встречи в свои календари Google, необходимо нажать и удерживать кнопку в наушниках, а затем попросить Google Assistant добавить встречу в календарь.

Чтобы пользоваться Google Assistant, необходимо подключить наушники к iPhone или смартфонам на базе Android через Bluetooth.

В августе компания LG Electronics сообщила, что намерена интегрировать Google Assistant в свои стиральные машины и холодильники, подключенные к интернету.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Facebook тайно разрабатывает собственного голосового помощника. Facebook занимается разработкой голосового ассистента в Building 8 – секретном подразделении компании, которое занимается дополненной реальностью и технологиями сканирования мозга.

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По материалам fortune.com