Инвестируя в ICO, «будьте готовы потерять все» — британский регулятор

Финансовый регулятор Великобритании предупреждает о рискованности инвестиций в покупку цифровых токенов

Регулятор рынков Великобритании присоединился к предупреждениям ряда регуляторов по всему миру о рискованности инвестиций ICO.

Согласно прогнозам, в текущем году ICO-сделки принесут компаниям около $1,7 млрд. Однако такой инвестиционный бум вызвал обеспокоенность со стороны финансовых регуляторов по всему миру из-за высокой вероятности мошеннических схем, отмывания денег и другой нелегальной активности.

В Управлении по финансовому регулированию и контролю Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) инвестиции в ICO называют «крайне рискованными и спекулятивными».

Напомним, правительство Китая запретило проведение ICO и инициировало проведение расследований в этой сфере. Регуляторы Сингапура, Гонконга, Южной Кореи, Канады и России будут решать вопрос законности ICO.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что сумма ICO-сделок достигла рекорда во втором квартале года. Объемы ICO-сделок достигли рекордных объемов во втором квартале 2017 года — $800 млн. Если учесть объемы средств, привлеченных через ICO в первом квартале, то за первое полугодие сумма достигает $1,13 млрд.

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По материалам techcrunch.com