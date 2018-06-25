Известнейший криптовалютный ресурс переедет на новый домен

Ресурс давно не покидает список ТОП-1000 популярнейших сайтов мира

Один из старейших и наиболее авторитетных криптовалютных ресурсов Blockchain.info переезжает на новый домен — Blockchain.com.

Blockchain.info



По данным Alexa, Blockchain.info регулярно входит в ТОП-1000 наиболее популярных веб-сайтов мира. Люксембургская компания начала работать летом 2011 года и стала широко известна как надежный исследователь блоков. Теперь же функционал ресурса гораздо богаче. Он включает данные транзакций, диаграммы, кошелек, информацию о добытых блоках, ресурсы разработчиков, форумы, мобильное приложение и медиа-ссылки.

В 2013-2014 годах Blockchain.info стал самым посещаемым криптовалютным ресурсом в мире и первым сайтом, достигшим отметки в 1 млн кошельков. Он все еще удерживает позиции ведущего кошелька, в котором хранят свои BTC, ETH и BCH 25 млн пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту установили криптоматы чтобы туристы не увозили местную валюту с собой. Пассажиры главного международного аэропорта Нидерландов смогут переводить оставшиеся после поездок деньги в криптовалюты.

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По материалам news.bitcoin.com