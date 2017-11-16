Как локальным платежным провайдерам преуспеть за рубежом — советы эксперта

Три совета о выходе на международный рынок от эксперта консалтинговой компании

Ландшафт финансового регулирования стремительно менятся – в развитых странах запускаются все новые инициативы регулирования онлайн-бизнеса, которые позволяют контролировать и вносить ясность в работу финансового рынка.

В своем докладе в рамках конференции eCom21 Нэла Дэс, руководитель по инновациям в Accuity (провайдер комплаенс-решений) рассказала, каким требованиям должен соответствовать локальный провайдер платежных услуг, чтобы преуспеть при выходе на международный рынок.

Провайдерам платежных сервисов необходимо продемонстрировать, что они заслуживают доверия, придерживаясь таких же высоких стандартов соответствия (комплаенса), как и институты на развитых рынках. Локальные PSP должны показать, что работа с ними не угрожает репутации компаний на развитых рынках. Провайдеры должны убедиться, что выполняют свою основную задачу – обеспечивают скорость и точность платежей. Этого можно достичь используя автоматические системы комплаенса и корректные данные.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

16-17 ноября 2017 в Риге проходит VI международный форум по е-коммерции — eCom21. В этом году главная тема конференции — электронная коммерция будущего и человек цифровой эпохи. Подробнее о мероприятии — читайте в нашем спецпроекте.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Онлайн-бизнес в Европе: ТОП-3 тренда в регулировании, которые изменят рынок