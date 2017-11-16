Как локальным платежным провайдерам преуспеть за рубежом — советы эксперта

Три совета о выходе на международный рынок от эксперта консалтинговой компании
Ландшафт финансового регулирования стремительно менятся – в развитых странах запускаются все новые инициативы регулирования онлайн-бизнеса, которые позволяют контролировать и вносить ясность в работу финансового рынка.
В своем докладе в рамках конференции eCom21 Нэла Дэс, руководитель по инновациям в Accuity (провайдер комплаенс-решений) рассказала, каким требованиям должен соответствовать локальный провайдер платежных услуг, чтобы преуспеть при выходе на международный рынок.
- Провайдерам платежных сервисов необходимо продемонстрировать, что они заслуживают доверия, придерживаясь таких же высоких стандартов соответствия (комплаенса), как и институты на развитых рынках.
- Локальные PSP должны показать, что работа с ними не угрожает репутации компаний на развитых рынках.
- Провайдеры должны убедиться, что выполняют свою основную задачу – обеспечивают скорость и точность платежей. Этого можно достичь используя автоматические системы комплаенса и корректные данные.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
16-17 ноября 2017 в Риге проходит VI международный форум по е-коммерции — eCom21. В этом году главная тема конференции — электронная коммерция будущего и человек цифровой эпохи. Подробнее о мероприятии — читайте в нашем спецпроекте.
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