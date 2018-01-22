Как не дать алгоритмам распознать ваше лицо: рецепт от экс-спецназовцев

Деидентификация — новое направление инновационных стартапов от экс-спецназовцев в противовес биометризации

Технологические гиганты (например, Apple) и государственные ведомства (например, Агентство Индии по уникальной идентификаци) представляют Face ID как уникальный способ идентификации нового поколения. В противовес им израильский стартап D-ID нашел способ зашифровать изображения от распознавания, чтобы с визуальных материалов нельзя было «считать» лицо, текст и прочее. По их задумке, новый алгоритм зашифрует как фотографии, так и видео.

Идея собрала $4 млн инвестиций за один раунд поиска средств. Основные инвесторы — венчурные компании Pitango и Fenox.

Название компании — D-ID — расшифровывается как «деидентификация». У деидентификации есть две цели — защитить визуальные данные, которые уже засветились при аутентификации, и сделать невозможным их «прочтение».

Разработчики пока что пытаются держать тонкости новой технологии в секрете.

Из туманных объяснений руководителей проекта похоже, что невооруженным глазом будет трудно заметить разницу между зашифрованным и обычным изображением, но на первом появятся микроскопические помехи, которые «спрячут» картинку для компьютерных алгоритмов распознавания.

Джилл Пэрри сравнивает технологию своей компании с системами, которые заглушают звук для компьютера, но оставляют его понятным для человеческого уха. Пока что в D-ID не хотят представлять публике какие-то примеры зашифрованных изображений, но скоро запускается пилотная версия продукта. Пользоваться технологией можно будет в мае.

Все три соучредителя работали в израильских спецслужбах. С одной стороны, спецслужбы не очень заинтересованы в такой технологии — им важно обработать как можно больше информации. С другой стороны, им нужно защищать собственные материалы. Простой пример — разведчикам нельзя публиковать свои фото в соцсетях, потому что их противник может сопоставить свою фотографию неизвестного солдата с его личной фотографией в Facebook (есть такие автоматические программы). Соответственно, в чем-то такая технология может помешать, а в чем-то пойти на пользу.

По мере развития big data и увеличения потоков информации, логично было ожидать предложения по защите от «подсматривания». Технология D-ID удивила инвесторов, так как обычно компании фокусируются именно на развитии big data, а не защите картинок. Инвесторы подчеркивают, что они впервые услышали о защите от алгоритма распознавания картинок, особенно лиц.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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