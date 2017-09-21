Крупнейшая финансовая группа автоматизирует 9,5 тыс рабочих мест

Активная автоматизация бизнес-процессов будет способствовать увеличению прибыли компании

Mitsubishi UFJ Financial Group — крупнейшая финансовая группа Японии — автоматизирует 9,5 тыс рабочих мест в Японии, что соответсвует около 30% всех сотрудников компании в стране в ее основной дочерней компании Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Об этом заявил президент финансовой группы Нобуюки Хирано в своем выступлении на конференции Fin / Sum Week 2017 в Токио.

Хирано рассказал, что менеджеры в финансовой индустрии вынуждены сокращать сотрудников по причине медленного развития глобальной экономики в последние несколько лет, а также новых правил со стороны финансовых регуляторов. Он сказал, что MUFG необходимо существенно упростить свои операции с помощью управленческих реформ с использованием цифровых технологий. Он также подчеркнул необходимость поощрения технологических усовершенствований и рационализации бизнес-процессов.

Компания надеется, что оцифровка будет способствовать увеличению прибыли на 200 млрд иен ($ 1,79 млрд) в течение следующих семи лет.

При этом, Хирано подчеркнул, что сотрудников, которые выполняют относительно простые задачи, будут переводить на должности, требующие более креативного подхода.

Он сказал, что банкам также необходимо будет повысить производительность за счет размежевания функций, которые выполняют люди и роботы.

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По материалам asia.nikkei.com