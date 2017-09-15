Крупный игрок рынка онлайн-платежей укрепляет позиции в Европе

Шведский провайдер Klarna приобрел одну из платежных компаний Европы

Klarna, крупнейший шведский провайдер услуг процессинга онлайн-платежей, объявил о завершении приобретения немецкой платежной компании BillPay. Это позволит Klarna расширить свои услуги в регионе.

Благодаря этой сделке обе компании будут работать в Германии, Австрии и Швейцарии. Они также смогут предлагать свои методы платежей продавцам и пользователям на международных рынках на фоне роста трансграничной электронной коммерции.

Приобретение вскоре утвердит Федеральный орган финансового надзора в Германии.

Немецкая компания в сфере онлайн-платежей BillPay была основана в 2009 году. Она предлагает свои услуги на рынках Германии, Австрии, Швейцарии и Нидерландов.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине появилась еще одна платежная система. НБУ зарегистрировал новую внутригосударственную платежную систему.

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По материалам thepaypers.com