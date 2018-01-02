НБУ изменил порядок регистрации и лицензирования банков

Среди прочего, изменения затронули использование печатей в документах на регистрацию

Национальный банк внес изменения в положение о порядке регистрации и лицензирования банков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В частности, изменения определяют случаи, в которых допускается приобретение или увеличение лицом существенного участия в банке без предварительного согласования с НБУ, а также установлен порядок согласования фактического приобретения или увеличения существенного участия для таких случаев.

Поэтому для лиц, которые по объективным причинам не имеют возможности получить согласование НБУ до фактического приобретения или увеличения существенного участия в банке (например, в случае получения ими наследства), будет существовать специальный правовой механизм легализации их статуса как владельцев существенного участия в банке.

В то же время, нацбанк ужесточил требования к лицам, которые в результате приобретения или увеличения существенного участия становятся контроллерами банков, а именно: определено, что обязательным условием для согласования приобретения таким лицом контроля над банком, который нуждается в дополнительной капитализации, является подтверждение им источников происхождения средств, которые будут направляться на такую капитализацию.

Кроме того, установлена обязанность лица подать в НБУ трехлетний бизнес-план деятельности банка, указав в нем, в том числе, потребность в дальнейшей капитализации банка и источники ее финансирования.

Благодаря новым требованиям НБУ сможет уже на стадии согласования существенного участия понимать планы приобретателя по развитию банка. Также регулятор сможет оценить заранее его возможности предоставлять банку финансовую поддержку в будущем.

Кроме того, из положения исключены нормы о представлении в Национальный банк документов, заверенных оттисками печатей, и требования по нотариальному заверению верности копии документа, если такое требование не установлено законом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ выдвинул новые требования к обменникам. Нацбанк радикально пересмотрел правила выдачи валютных лицензий небанковским обменникам.

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По материалам ukranews.com