Один из крупнейших банков Швеции откажется от выпуска парольных карт

Банк откажется от парольных карт в пользу прогрессивных и более надежных методов защиты

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank заявил, что с февраля 2018 года перестанет выдавать своим клиентам парольные карты.

В настоящее время около 230 тыс клиентов банка используют пароли для аутентификации в онлайн- или мобильном банкинге. Их число уменьшается из-за появления более безопасных способов доступа к банковским услугам — например, Smart-ID, ID-карты, Mobile-ID или PIN-калькуляторы.

Среди клиентов Swedbank более 140 тыс используют Smart-ID — бесплатный сервис, особенно популярный среди пользователей смартфонов. Для старших клиентов и тех, у кого нет смартфонов, банк предлагает использовать PIN-калькулятор, который автоматически генерирует одноразовые пароли по запросу.

Напомним, парольная карта (password card) — карта, позволяющая генерировать случайный пароль для входа в онлайн банкинг.

Клиенты Swedbank, которые уже получили парольные карточки, могут продолжать использовать их для транзакций на сумму до 200 евро в день до февраля 2019 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том что, Ощадбанк вводит услугу снятия наличных в банкоматах без карты. Услуга имеет высокий уровень безопасности благодаря многоуровневой проверке

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По материалам thepaypers.com