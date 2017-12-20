Одна из стран может впервые провести ICO

Эстония ищет способы обойти неодобрение со стороны Европейского центробанка и все же запустить свои токены

Управляющий директор эстонской программы e-residency Каспар Корьюс заявил, что в настоящее время ведется работа над «эсткоином» и рассказал подробности о предполагаемом механизме запуска.

В частности, руководитель программы электронного гражданства сообщил, что его команда разработала несколько способов запуска эсткоинов «без потребности во вмешательстве Европейского центрального банка». Основным механизмом запуска эсткоина является создание криптотокена первоначально для «цифровой нации», уже состоящей из 27 600 е-резидентов Эстонии из 151 страны.

Также криптовалюту можно рассматривать как баллы лояльности — люди могут зарабатывать эсткоины, приглашая других стать е-резидентами, расширяя программу электронного гражданства. Токены также могут выступать в качестве цифровой подписи для входа в различные госсервисы и службы, если они будут привязаны к платформе цифровой идентификации Эстонии.

Следующим шагом Корьюс видит получение электронного гражданства эмитентами токенов и и запуск ими своих ICO в рамках программы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Франция и Германия настаивают на глобальном регулировании биткоина. Также в ЕС криптоплатформы обязали идентифицировать своих пользователей.

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По материалам thepaypers.com