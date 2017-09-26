Правительство Китая заблокировало популярный мессенджер

Причиной блокировки, возможно, стал тот факт, что приложение для обмена сообщениями обеспечивает сквозное шифрование

Правительство Китая заблокировало популярную систему обмена текстовыми сообщениями WhatsApp. Данную информацию подтвердили эксперты в сфере безопасности The New York Times.

В течение последних нескольких месяцев в WhatsApp в Китае были короткие сбои в обслуживании, при этом пользователи не могли отправлять видео чаты или фотографии. Теперь даже текстовые сообщения полностью блокируются. Об этом сообщает Надим Кобеисси, криптограф в Symbolic Software, парижской исследовательской компании, которая также контролирует цифровую цензуру в Китае.

Такая новость стала еще одним ударом для Facebook на китайском рынке. Напомним, Facebook, который является владельцев WhatsApp, заблокирован в Китае с 2009 года. Сейчас единственная оставшаяся доля акций Facebook в Китае — это приложение Colorful Balloons, которое компания тайно запустила в прошлом месяце.

Блокировка мессенджера совпала с предстоящим 19-м Национальным конгрессом Коммунистической партии Китая. Причиной блокировки, возможно, стал тот факт, что приложение обеспечивает сквозное шифрование, чтобы обезопасить личные сообщения пользователей.

Китайские приложения для обмена сообщениями, такие как WeChat, например, предоставляют персональные данные всех пользователей китайскому правительству. WeChat, который уже насчитывает 963 млн активных пользователей, выиграет от того, что один из конкурентов покинет рынок. WhatsApp отказался от комментариев.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что руководителям криптобирж Китая запретили выезжать из страны. Правительство Китая запретило проведение ICO и инициировало проведение расследований в этой сфере.

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По материалам nytimes.com