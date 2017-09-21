Руководителям криптобирж Китая запретили выезжать из страны

Правительство Китая запретило проведение ICO и инициировало проведение расследований в этой сфере

Китайские СМИ сообщают о том, что власти попросили руководителей криптовалютных бирж не покидать страну в интересах следствия.

Информацию позже подтвердило издание Australia’s Fiancial Review (AFR), ссылаясь на источник, приближенный к криптобирже Huobi. Источник утверждает, что основателя этой биржи Ли Лина попросили в любое время быть доступным для сотрудничества с властями.

Такие меры были приняты незадолго после решения Коммунистической партии Китая запретить ICO и закрыть все криптовалютные биржи, в результате чего объемы торгов в стране значительно сократились.

На китайские биржи сейчас приходится лишь около 5%—10% мировых объемов торговли Bitcoin и Ethereum.

Вопреки многим негативным сообщениям, известные разработчики, аналитики, исследователи и эксперты криптовалютного рынка, включая создателя Litecoin Чарли Ли и инвестора миллиардера Тима Дрейпера, выразили оптимизм по поводу закрытия китайского биржевого рынка Bitcoin. Ли подчеркнул, что китайское правительство больше не сможет манипулировать рынком, как это происходило, начиная с 2013 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Швейцарии ликвидировали мошенническую криптовалютную схему. Регулятор Швейцарии ликвидировал три компании, которые стояли за мошенническим криптовалютным проектом.

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По материалам trustnodes.com