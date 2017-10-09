Shoptalk Europe 2017: стартовала крупнейшая в мире конференция по e-commerce

9-11 октября в Копенгагене пройдет одна из самых масштабных конференций, посвященных электронной коммерции

Сегодня, 9 октября, официально стартовала одна из самых масштабных конференций, посвященных электронной коммерции — Shoptalk Europe 2017. В этом году в ней примут участие более 225 спикеров и более 200 ТОП-менеджеров международных компаний, включая Alibaba, Amazon, eBay, Google, Microsoft, Naspers, Samsung и т. д.

Среди основных тем, которые будут обсуждаться в ходе Shoptalk Europe 2017:

— Эволюция рынка платежей: переход на цифровые кошельки, покупки в приложениях, появление в торговых точках платежных терминалов нового поколения.

— Инновационные стартапы и бренды: удовлетворение потребностей клиентов посредством индивидуализации продукции, переход e-commerce компаний на офлайн-рынок, эволюция маркетплейсов, постепенная трансформация рынка ритейла, новые модели развития электронной коммерции в ритейле, способы привлечения инвестиций к своему проекту.

— Оцифровка традиционных магазинов: привлечение потребителей с помощью интерактивных технологий, каналы коммуникации с клиентами.

— Доставка и логистика в эпоху диджитал: инновации в сфере доставки и логистики, проблема «последней мили» при доставке товара и доставке в тот же день, магазины будущего.

— Эволюция маркетинга: инновационные сервисы поиска товаров, маркетинг в социальных сетях, стратегии создания лояльных сообществ потребителей, маркетинг и аналитика, мобильный маркетинг, новые форматы онлайн-продаж.

Конференция проходит в Европе впервые. До сих пор единственным местом проведения Shoptalk был Лас-Вегас. В этом году Shoptalk проходит в Копенгагене в конференц-центре Bella Center.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что ТОП-менеджеры Alibaba, Amazon и eBay соберутся на Shoptalk Europe 2017. Также в программе новые технологии, тенденции и бизнес-модели, которые разрушают традиционное представление о ритейле и e-commerce. Этим темам будет посвящено 15 потоков и около 100 сессий докладов.

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