ТОП-25 сайтов уанета: покупки, онлайн-банкинг и соцсети

В ТОП-5 веб-ресурсов уанета попал ПриватБанк

Данные исследования Kantar TNS CMeter показали, что в декабре пользователи стали реже заходить на сайт Википедии (охват ресурса сократился на 2%). Благодаря этому сайт Privatbank.ua улучшил свои позиции в рейтинге. Сейчас банк занимает пятое место. В целом, декабрь 2017 ознаменовался стабильностью охватов первых 25 сайтов рейтинга.

Единственный сайт, который показал увеличение охвата в ТОП-25 — это Novaposhta.ua (+ 4%). Такой рост, скорее всего, связан с предновогодним шопингом украинских пользователей, заказы которых часто доставляются именно этой службой доставки.

Самое значительное падение показал Aliexpress.com. В декабре он потерял 5%, что закономерно после роста в ноябре (из-за сроков доставки товаров украинцы переносят праздничный шопинг на ноябрь). Также в этом месяце проходит одна из крупнейших распродаж — 11.11. (Как покупать на AliExpress — ТОП-10 советов)

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, какие банки предпочитают украинские фрилансеры. Согласно данным Freelancehunt.com, до национализации ПриватБанка в декабре прошлого года получать выплаты на его карты предпочитали более 90% украинских фрилансеров. Как изменилась ситуация после — читайте в метериале.

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